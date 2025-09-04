Озвучен состав общественного совета стадиона "Водник" в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: Полина Зубова

В Нижнем Новгороде создан общественный совет стадиона "Водник". В его состав вошли спортсмены, представители общественности и местные жители. Распоряжение о его создании размещено в открытом доступе на официальном сайте администрации города в разделе "Документы", ознакомиться с ним может каждый.

Как указано в документе, основная задача нового органа заключается в участии его членов в реализации комплексного плана развития территории стадиона "Водник". Совет будет осуществлять общественный контроль за подготовкой и выполнением мероприятий, а также сопровождать их на всех этапах.

Кроме того, Совет займется сбором и анализом мнений горожан по поводу проводимых работ, а также разработкой предложений и рекомендаций, связанных с решением актуальных социальных, культурных и экономических вопросов, возникающих при использовании стадиона.

В состав Совета вошли, в частности, председатель Общественной палаты города III созыва Сергей Горин, тренер-преподаватель по триатлону МБОУ ДО СШ "Водник" Дмитрий Грибков, спортсмен-инструктор МБОУ ДО СШОР № 13 по настольному теннису Элизабет Абраамян, глава сообщества "Футбольные мамы Нижегородской области" Оксана Шлыкова и другие

Директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Артур Штоян подчеркнул, что Совет станет ключевой площадкой для обсуждения будущих преобразований, касающихся "Водника". При этом, по его словам, в процесс будут вовлекать и жителей, не вошедших в его состав. Первое заседание планируется провести в ближайшее время — на нем выберут председателя, заместителя и секретаря. Сейчас ведется организационная подготовка.

Члены Совета заявляют о готовности активно участвовать в работе по обновлению одного из знаковых спортивных объектов города.

Олимпийская чемпионка, директор спортивной школы олимпийского резерва №1, председатель "Федерации легкой атлетики Нижегородской области" Наталья Садова отметила, что без колебаний согласилась войти в состав Совета. По ее словам, инициатива его создания является своевременной и необходимой.

Она подчеркнула, что стадион должен оставаться спортивной площадкой, а не местом случайных прогулок или отдыха. Для этого, считает спортсменка, необходимо объединить усилия и вернуть "Воднику" статус современного и комфортного спортивного объекта.

Схожее мнение высказал капитан баскетбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Евгений Бабурин, также вошедший в Совет. Он обратил внимание, что в последние годы стадион утратил спортивное назначение и оказался в аварийном состоянии, что и стало причиной его закрытия. При этом он отметил, что воспитанники спортшколы своевременно переведены на другие площадки и продолжают тренироваться в подходящих условиях. По словам баскетболиста, взрослым важно сделать все возможное, чтобы дети знали "Водник" как современный стадион, а не как старый и небезопасный объект.

Состав общественного совета стадиона "Водник" следующий:

Напомним, стадион "Водник" в центре Нижнего Новгорода признали аварийным и закрыли. Там планируется снести 14 аварийных объектов.