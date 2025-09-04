Минград опубликовал проект КРТ на улице Гоголя в Нижнем Новгороде Общество

Фото: минград Нижегородской области

Минград Нижегородской области представил проект комплексного развития территории (КРТ) в исторической части города. Он охватывает участок площадью 1,29 га в границах улиц Гоголя, Нижегородской и Заломова.

Район, попавший под редевелопмент, расположен в Нагорной части, вблизи таких знаковых объектов, как Церковь Похвалы Пресвятой Богородицы, Храм Сергия Радонежского, площадь Горького и стадион "Динамо". Улица Гоголя, одна из старейших в городе, ведет свою историю с XVII века и до сих пор сохраняет архитектурное наследие.

Согласно проекту, на территории планируется строительство четырёх жилых домов высотой от двух до шести этажей. На первых этажах разместятся общественно-деловые помещения, а во внутреннем пространстве — благоустроенные дворы. Также предусмотрено обустройство подземной парковки.

Особое внимание в проекте уделено сохранению исторического облика Гремячей горы — значимого природно-исторического объекта. Здания по адресам Нижегородская, 14, 16, 18 и Гоголя, 26 и 26А планируют демонтировать, но затем восстановить в прежнем архитектурном виде: с сохранением форм, высотности, фасадов, крыш и декоративных элементов.

Дом №20 на улице Нижегородской подлежит реконструкции. Деревянный двухэтажный жилой дом по адресу Гоголя, 18А расселят и перенесут на свободный участок рядом с Церковью Похвалы Пресвятой Богородицы. После переноса здание передадут в собственность Нижегородской епархии РПЦ.

Еще один ценный объект — дом №18 по улице Гоголя, построенный в 1917 году, также будет перемещён в пределах КРТ. Его фасад разместят вдоль улицы Гоголя, а внутри оборудуют коммерческие помещения на двух этажах.

На территории нового квартала предусмотрено благоустройство дворового пространства и строительство подземной парковки.

По расчетам, численность населения нового квартала составит около 345 человек. Для обеспечения социальной инфраструктуры потребуется 19 дополнительных мест в детских садах и 39 в школах. Вблизи участка уже работают два детских сада и школа №113, которая включена в программу капремонта в рамках модернизации системы образования.

Ранее стало известно, что стадион "Водник" попал под проект комплексного развития территории. В настоящее время Институт развития агломерации Нижегородской области работает над мастер-планом, в рамках которого планируется создание современного физкультурно-оздоровительного комплекса. Согласно проекту, на территории появятся крытая ледовая арена, круглогодичное футбольное поле, универсальные спортплощадки, а также благоустроенные общественные пространства с элементами озеленения.

Также сообщалось, что на улице Бурнаковской снесут два склада и рынок для строительства нового жилого комплекса, запланированного в рамках КРТ.