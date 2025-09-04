Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 сентября 2025 10:46  [2] Минград опубликовал проект КРТ на улице Гоголя в Нижнем Новгороде
10 сентября 2025 10:07  [102] У "Нижегородской правды" появился канал в мессенджере MAX
10 сентября 2025 09:50  [118] Утвержден облик современной двухэтажной поликлиники на Автозаводе
10 сентября 2025 09:31  [141] Нижегородский производитель талрепов выплатил более 18 млн рублей за брак
10 сентября 2025 08:45  [156] Ремонт трамвайных путей ведется на 14 улицах Нижнего Новгорода
10 сентября 2025 07:30  [230] Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу после угрозы атаки БПЛА
09 сентября 2025 18:43  [314] Форум проекта "Социальный участковый" стартовал в Нижнем Новгороде
09 сентября 2025 18:04  [333] Глеб Никитин оценил ход I этапа реконструкции Нижегородской станции аэрации
09 сентября 2025 17:56  [207] Нижегородцы получили почти 50 тысяч консультаций в "Поездах здоровья"
09 сентября 2025 17:52  [213] Участники проекта "СВОё дело" прошли семинар по развитию бизнес-компетенций
Общество

Минград опубликовал проект КРТ на улице Гоголя в Нижнем Новгороде

10 сентября 2025 10:46  [2] Общество
Минград опубликовал проект КРТ на улице Гоголя в Нижнем Новгороде

Фото: минград Нижегородской области

Минград Нижегородской области представил проект комплексного развития территории (КРТ) в исторической части города. Он охватывает участок площадью 1,29 га в границах улиц Гоголя, Нижегородской и Заломова.

Район, попавший под редевелопмент, расположен в Нагорной части, вблизи таких знаковых объектов, как Церковь Похвалы Пресвятой Богородицы, Храм Сергия Радонежского, площадь Горького и стадион "Динамо". Улица Гоголя, одна из старейших в городе, ведет свою историю с XVII века и до сих пор сохраняет архитектурное наследие.

Согласно проекту, на территории планируется строительство четырёх жилых домов высотой от двух до шести этажей. На первых этажах разместятся общественно-деловые помещения, а во внутреннем пространстве — благоустроенные дворы. Также предусмотрено обустройство подземной парковки.

Особое внимание в проекте уделено сохранению исторического облика Гремячей горы — значимого природно-исторического объекта. Здания по адресам Нижегородская, 14, 16, 18 и Гоголя, 26 и 26А планируют демонтировать, но затем восстановить в прежнем архитектурном виде: с сохранением форм, высотности, фасадов, крыш и декоративных элементов.

Дом №20 на улице Нижегородской подлежит реконструкции. Деревянный двухэтажный жилой дом по адресу Гоголя, 18А расселят и перенесут на свободный участок рядом с Церковью Похвалы Пресвятой Богородицы. После переноса здание передадут в собственность Нижегородской епархии РПЦ.

Еще один ценный объект — дом №18 по улице Гоголя, построенный в 1917 году, также будет перемещён в пределах КРТ. Его фасад разместят вдоль улицы Гоголя, а внутри оборудуют коммерческие помещения на двух этажах.

На территории нового квартала предусмотрено благоустройство дворового пространства и строительство подземной парковки.

По расчетам, численность населения нового квартала составит около 345 человек. Для обеспечения социальной инфраструктуры потребуется 19 дополнительных мест в детских садах и 39 в школах. Вблизи участка уже работают два детских сада и школа №113, которая включена в программу капремонта в рамках модернизации системы образования.

Ранее стало известно, что стадион "Водник" попал под проект комплексного развития территории. В настоящее время Институт развития агломерации Нижегородской области работает над мастер-планом, в рамках которого планируется создание современного физкультурно-оздоровительного комплекса. Согласно проекту, на территории появятся крытая ледовая арена, круглогодичное футбольное поле, универсальные спортплощадки, а также благоустроенные общественные пространства с элементами озеленения.

Также сообщалось, что на улице Бурнаковской снесут два склада и рынок для строительства нового жилого комплекса, запланированного в рамках КРТ. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье История КРТ
Поделиться:
Новости по теме
28 августа 2025 14:59  [590] Более 700 нижегородцев переехали из аварийного жилья в 2025 году
28 августа 2025 10:15  [505] Власти допустили отказ от строительства дороги у Борского моста
26 августа 2025 19:00  [695] Более 77 000 квартир построят в Нижегородской области по КРТ
20 августа 2025 20:53  [500] Развитие исторического центра Нижнего Новгорода обсудили в ЗСНО
18 июня 2025 19:30  [1015] Необычные места улицы Гоголя показали в новом путеводителе АСИРИС
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных