Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Последние новости рубрики Происшествия
11 сентября 2025 20:21  [52] Пьяный нижегородец устроил дебош у больницы и ударил медика
11 сентября 2025 18:13  [141] Возобновлено уголовное дело из-за наезда автобуса на бабушку в Кстове
11 сентября 2025 17:30  [153] В МБУЗ "Молочная кухня" рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве сотрудницы
11 сентября 2025 15:47  [202] Мошенники выманили у доцента нижегородского вуза миллион рублей
11 сентября 2025 14:39  [252] Взрыв произошел на "Молочной кухне" в Нижнем Новгороде: есть пострадавший
11 сентября 2025 13:14  [238] Выяснилось, почему не стали заводить дело после смерти экс-участницы "Дома-2"
11 сентября 2025 10:57  [258] Нижегородец получил срок за сотрудничество со спецслужбами Украины
11 сентября 2025 09:31  [262] Главе СК Бастрыкину доложат о незаконной торговле алкоголем в Нижнем Новгороде
11 сентября 2025 08:50  [304] Избиение ребенка отцом в нижегородской больнице обернулось уголовным делом
10 сентября 2025 18:40  [407] Продажа смертельно опасного алкоголя в Сормове обернулась уголовным делом
Происшествия

Пьяный нижегородец устроил дебош у больницы и ударил медика

11 сентября 2025 20:21
Пьяный нижегородец устроил дебош у больницы и ударил медика

Фото: Александр Воложанин

Гострудинспекция по Нижегородской области заинтересовалась инцидентом у городской клинической больницы №12 в Сормове. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа. 

Об инциденте, который произошел 2 сентября, стало известно в ходе мониторинга СМИ. По имеющейся информации, нетрезвый мужчина устроил скандал у входа в приёмное отделение. Дебошир бил припаркованные машины, а затем ударил одного из медработников.

Как сообщил главный инспектор труда по региону Илья Мошес, сейчас специалисты проверяют, насколько достоверна эта информация. Также они выясняют, получил ли сотрудник больницы травмы.

"При тяжелом несчастном случае работодатель в течение суток обязан направить извещение о несчастном случае на производств", - отметили в инспекции.

Ранее сообщалось, что сотрудники скорой пострадали при ДТП в Нижнем Новгороде.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных