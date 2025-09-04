Пьяный нижегородец устроил дебош у больницы и ударил медика Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Гострудинспекция по Нижегородской области заинтересовалась инцидентом у городской клинической больницы №12 в Сормове. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Об инциденте, который произошел 2 сентября, стало известно в ходе мониторинга СМИ. По имеющейся информации, нетрезвый мужчина устроил скандал у входа в приёмное отделение. Дебошир бил припаркованные машины, а затем ударил одного из медработников.

Как сообщил главный инспектор труда по региону Илья Мошес, сейчас специалисты проверяют, насколько достоверна эта информация. Также они выясняют, получил ли сотрудник больницы травмы.

"При тяжелом несчастном случае работодатель в течение суток обязан направить извещение о несчастном случае на производств", - отметили в инспекции.

