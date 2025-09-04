Капремонт стадиона "Динамо" в Нижнем Новгороде выполнен на 52% Спорт

Фото: страница стадиона "Динамо" в VK

Капремонт стадиона "Динамо" в Нижнем Новгороде выполнен на 52%. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на региональное министерство спорта.

Сейчас в городе идёт капитальный ремонт здания стадиона "Динамо", пожарной вышки, футбольного поля, площадок для прыжков и легкоатлетических дорожек. В планах также благоустройство прилегающей территории.

В минспорта уточнили, что все необходимые земляные работы выполняются по проектной документации и в установленные сроки.

Плановый срок окончания работ — первое полугодие 2026 года.

Напомним, проезд возле нижегородского стадиона "Динамо" закрыли почти на 10 месяцев.

Также сообщалось, что временную дорогу к нижегородскому "Динамо" построят за 5,5 млн рублей.