Власти не определились с финансированием реконструкции Гордеевского виадука

Финансирование реконструкции Гордеевского виадука в Нижнем Новгороде до сих пор не определено. Об этом сообщили НИА "Нижний Новгород" в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.
Согласно генеральному плану и программе комплексного развития транспортной инфраструктуры на период до 2030 года, в районе улицы Должанской планируется строительство многоуровневой транспортной развязки. При этом предполагается снос существующего путепровода.
Проектная документация на объект была разработана еще в 2011 году и получила положительное заключение государственной экспертизы. По оценке 2016 года, стоимость строительства составляла около 6,05 млрд рублей.
Несмотря на готовность проектной базы и включение развязки в стратегические документы, в настоящее время реконструкция не финансируется из городского, регионального или федерального бюджета.
Ранее стало известно, что Гордеевский виадук исключили из концессионного соглашения по модернизации трамвайной сети. Вместо него в план включили улицу Ильинскую.
Также сообщалось, что на виадуке заменили дорожное покрытие. Ремонтные работы касались только проезжей части и не затронули конструкцию сооружения.
Кроме того стало известно о временной остановке капитального ремонта путепровода у Мызинского моста из-за задержки поставки балок пролетного строения.
