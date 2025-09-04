Глеб Никитин проголосовал на выборах в городскую Думу

Фото:
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в голосовании на выборах муниципальных депутатов. Он посетил один из избирательных участков в Нижнем Новгороде.
"Мне кажется, каждый человек должен воспринимать голосование как элемент дисциплины, обязательный гражданский долг. Мы должны подавать пример детям, чтобы им впоследствии было стыдно проявлять пассивность и равнодушие и не ходить на выборы", - отметил глава региона.
Напомним, трехдневное голосование стартовало 12 сентября. Выборы в регионе проходят в 25 муниципальных и четырёх городских округах, включая Нижний Новгород. Всего в области предстоит избрать 428 депутатов, из них 39 — в городскую Думу Нижнего Новгорода.
Губернатор подчеркнул, что избранные депутаты окажут значительное влияние на развитие территорий. Он добавил, что участие в голосовании даёт моральное право гражданам "спрашивать" с власти.
Свой голос также отдал и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
