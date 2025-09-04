Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Политика

Глеб Никитин проголосовал на выборах в городскую Думу

13 сентября 2025 10:55
Глеб Никитин проголосовал на выборах в городскую Думу

Фото: Максим Герасимов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в голосовании на выборах муниципальных депутатов. Он посетил один из избирательных участков в Нижнем Новгороде.

"Мне кажется, каждый человек должен воспринимать голосование как элемент дисциплины, обязательный гражданский долг. Мы должны подавать пример детям, чтобы им впоследствии было стыдно проявлять пассивность и равнодушие и не ходить на выборы", - отметил глава региона.

Напомним, трехдневное голосование стартовало 12 сентября. Выборы в регионе проходят в 25 муниципальных и четырёх городских округах, включая Нижний Новгород. Всего в области предстоит избрать 428 депутатов, из них 39 — в городскую Думу Нижнего Новгорода.

Губернатор подчеркнул, что избранные депутаты окажут значительное влияние на развитие территорий. Он добавил, что участие в голосовании даёт моральное право гражданам "спрашивать" с власти.

Свой голос также отдал и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

