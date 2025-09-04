Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Последние новости рубрики Общество
13 сентября 2025 13:30  [74] Магнитная буря идет в Нижний Новгород
13 сентября 2025 12:10  [145] Медвежата организовали бойцовский клуб в Керженском заповеднике (видео)
13 сентября 2025 09:00  [236] Только пять кладбищ Нижнего Новгорода открыты для новых захоронений
13 сентября 2025 07:00  [249] Росреестр разъяснил нижегородцам, как изменились правила владения участками
12 сентября 2025 18:05  [335] В нижегородской квартире пробили стену, чтобы вытащить кота из вентшахты
12 сентября 2025 17:51  [307] "Не пугайтесь": Мудров предупредил жителей Городца о дронах
12 сентября 2025 17:28  [299] Солнечные выходные ждут нижегородцев
12 сентября 2025 16:29  [598] Эксперт-мониторинг событий с 8 по 12 сентября 2025 года от АНО "Минин-центр"
12 сентября 2025 16:18  [302] Власти не определились с финансированием реконструкции Гордеевского виадука
12 сентября 2025 16:09  [258] Развитие больницы имени Семашко обсудили на конференции "Город здоровья"
Магнитная буря идет в Нижний Новгород

Ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупредили нижегородцев о возможной магнитной буре, которая может начаться уже завтра. Причина — крупная корональная дыра на Солнце, выбрасывающая поток ускоренного солнечного ветра. Он движется в сторону Земли и, по предварительным прогнозам, достигнет нашей планеты в ночь с субботы на воскресенье.

Скорость солнечного ветра начнет расти уже сегодня. Ожидается, что к 14-15 сентября она достигнет 500-600 км/с, а к пику , который придется на 16 сентября, может увеличиться до 700 км/с. Это создаст давление на магнитосферу Земли и вызовет геомагнитные возмущения.

По предварительному прогнозу, буря не должна превысить уровень G2 (средняя), но ученые не исключают, что ситуация может измениться. Обычно такие корональные дыры вызывают бури слабого и среднего уровня, однако дыры среднего размера уже вызывали сильные возмущения. При этом мощной бури точно не будет.

Сентябрь уже показал себя неспокойным. Так, за первые 10 дней месяца произошло три магнитных бури. Особенно ученых насторожила буря 10 сентября, вызванная крайне слабыми, почти неразличимыми факторами.

Ранее сообщалось, что синоптики пообещали нижегородцам солнечные выходные.

Теги:
Астрономия Здоровье Прогноз
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных