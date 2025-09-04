Магнитная буря идет в Нижний Новгород Общество

Ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупредили нижегородцев о возможной магнитной буре, которая может начаться уже завтра. Причина — крупная корональная дыра на Солнце, выбрасывающая поток ускоренного солнечного ветра. Он движется в сторону Земли и, по предварительным прогнозам, достигнет нашей планеты в ночь с субботы на воскресенье.

Скорость солнечного ветра начнет расти уже сегодня. Ожидается, что к 14-15 сентября она достигнет 500-600 км/с, а к пику , который придется на 16 сентября, может увеличиться до 700 км/с. Это создаст давление на магнитосферу Земли и вызовет геомагнитные возмущения.

По предварительному прогнозу, буря не должна превысить уровень G2 (средняя), но ученые не исключают, что ситуация может измениться. Обычно такие корональные дыры вызывают бури слабого и среднего уровня, однако дыры среднего размера уже вызывали сильные возмущения. При этом мощной бури точно не будет.

Сентябрь уже показал себя неспокойным. Так, за первые 10 дней месяца произошло три магнитных бури. Особенно ученых насторожила буря 10 сентября, вызванная крайне слабыми, почти неразличимыми факторами.

