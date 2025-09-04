Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Общество

Рост спроса на репетиторов для подготовки к ЕГЭ зафиксирован в Нижнем Новгороде

14 сентября 2025 12:48
Рост спроса на репетиторов для подготовки к ЕГЭ зафиксирован в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В августе в Нижнем Новгороде наблюдается значительный рост спроса на репетиторов, специализирующихся на подготовке к ЕГЭ. Об этом сообщил портал "Живём в Нижнем", ссылаясь на данные пресс-службы сервиса бесплатных объявлений.

За последний год спрос на репетиторов по химии увеличился на 73%. Педагоги стали предлагать свои услуги на 53% чаще по сравнению с прошлым годом. Также заметно возрос интерес к подготовке по биологии — на 65%, физике — на 61% и профильной математике — на 18%.

Аналитики отмечают, что спрос на гуманитарные дисциплины также растёт. Например, интерес к занятиям по истории увеличился на 19%, а по обществознанию — на 41%.

По сравнению с июлем, в августе наблюдается особенно заметный рост интереса к профильной математике — он увеличился в 3 раза. Спрос на преподавателей обществознания вырос в 2,5 раза, биологии — в 2,3 раза, информатики — в 2,2 раза, а химии и физики — на 59% и 53% соответственно. Интерес к занятиям по русскому языку также увеличился, но менее значительно — на 47%.

Стоимость одного занятия варьируется в зависимости от предмета. В среднем, уроки по химии, обществознанию, истории, профильной математике и биологии стоят от 1000 рублей. Занятия по физике обходятся немного дороже — от 1200 рублей.

Напомним, в этом году 72 выпускника школ Нижнего Новгорода получили наивысший балл за ЕГЭ. При этом 69 человек добились отличного результата по одному предмету, а трое — сразу по двум дисциплинам. Чаще всего сто баллов ученики получали по литературе — 25 случаев и по русскому языку — 20.

