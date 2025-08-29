Нижегородские льготники могут выбрать формат соцуслуг до 1 октября
Происшествия

Пожарный погиб при тушении склада на улице Бекетова

03 сентября 2025 12:51  [104] Происшествия
Пожарный погиб на тушении склада на улице Бекетова в Нижнем Новгороде

Во время ликвидации возгорания в складском помещении на улице Бекетова в Нижнем Новгороде скончался сотрудник пожарной части. Об этом сообщили в Управлении по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области.

Пожар произошёл утром 3 сентября. Огонь изначально охватил около 100 квадратных метров площади одного из складских комплексов. К тушению были привлечены 55 специалистов экстренных служб и 14 единиц специальной техники.

Во время работы на месте происшествия одному из пожарных стало плохо. Его экстренно госпитализировали, однако спасти не удалось — он умер в больнице.

Управление ГО и ЧС выразило соболезнования родным погибшего и пообещало оказать семье всю необходимую помощь.

По итогу пожар был ликвидирован на общей площади 200 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что Следком разбирается в причинах гибели 99-летней женщины на пожаре в деревне Першино Борского округа

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных