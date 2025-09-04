Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Дума Нижнего Новгорода проведет первое заседание 29 сентября

16 сентября 2025 09:29  [2] Политика
Дума Нижнего Новгорода проведет первое заседание 29 сентября

Фото: Александр Воложанин

Первое заседание городской думы Нижнего Новгорода I созыва состоится 29 сентября. Об этом сообщила пресс-служба представительного органа.

Такой порядок нумерации созывов обусловлен объединением Нижнего Новгорода с Кстовским муниципальным округом, в результате чего увеличилось количество избирательных округов и депутатских мандатов — с 35 до 39.

Заседание пройдет после утверждения итогов голосования, которое состоялось с 12 по 14 сентября. Избирательная комиссия признала победителями кандидатов в 39 округах — они официально стали депутатами нового состава. 

Из 35 депутатов предыдущего состава 25 были переизбраны. Все действующие депутаты, участвовавшие в выборах, сохранили свои мандаты.

По итогам выборов в думу прошли представители пяти политических партий. "Единая Россия" получила 28 мест, КПРФ — пять, ЛДПР — три, "Справедливая Россия — За правду" — два, "Новые люди" — один.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

