Нижегородское "Теплоэнерго" завершило подготовку к зиме

АО "Теплоэнерго" выполнило заключительный этап подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов – на всех 113 котельных предприятия проведены пробные пуски тепла, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Согласно утвержденному графику, они проходили с 2 по 12 сентября. Испытания прошли без сбоев, оборудование отработало в штатном режиме, что подтверждает готовность системы к зимней нагрузке.
В первую очередь тепло запускалось на источниках, обеспечивающих наибольшее количество социальных объектов – детских садов, школ и больниц. Затем по графику прошли пробные топки на остальных котельных.
В управлении энергонадзора предприятия отмечают высокий уровень готовности систем отопления жилых домов и социальных учреждений.
После завершения испытаний теплосеть остается заполненной водой и находится под избыточным давлением, что позволяет оперативно и плавно перейти к подаче тепла в отопительный период.
Параллельно "Теплоэнерго" продолжает реализацию ремонтной программы, обновляя тепловые сети в районах присутствия. В работах задействованы как собственные специалисты, так и подрядные организации. Основной объем ремонтов планируется завершить до начала отопительного сезона, однако обновление сетей продолжится и после его старта – без перебоев в теплоснабжении жителей и организаций.
Сообщалось, что 22 сентября отопительный сезон стартует в Дзержинске и на Бору. Когда он начнется в Нижнем Новгороде, неизвестно. Однако мэр сказал, что это может произойти раньше обычного.
