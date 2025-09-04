Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Последние новости рубрики Общество
16 сентября 2025 11:00  [14] Проходка второго тоннеля метро от Сенной площади ведется с опережением графика
16 сентября 2025 10:48  [63] Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по количеству поездок за границу
16 сентября 2025 10:47  [66] Новые снегоходы и катера получили нижегородские лесники к празднику
16 сентября 2025 10:20  [100] Нижегородское "Теплоэнерго" завершило подготовку к зиме
16 сентября 2025 10:08  [112] Минпросвещения рассматривает повышение зарплат учителей по всей России
16 сентября 2025 10:00  [118] Дополнительная остановка появилась у электрички на маршруте Варя – Заволжье
16 сентября 2025 09:44  [115] Наталья Садова возглавила Общественный совет нижегородского стадиона "Водник"
16 сентября 2025 09:00  [159] Нижегородцы могут высказать мнение о законопроекте против "разливаек"
16 сентября 2025 07:27  [199] Отопительный сезон на Бору начнется с 22 сентября
15 сентября 2025 20:17  [270] Лысковский пивзавод оспаривает выявленные при проверке нарушения
Общество

Нижегородское "Теплоэнерго" завершило подготовку к зиме

16 сентября 2025 10:20
Нижегородское Теплоэнерго завершило подготовку к зиме

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

АО "Теплоэнерго" выполнило заключительный этап подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов – на всех 113 котельных предприятия проведены пробные пуски тепла, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Согласно утвержденному графику, они проходили с 2 по 12 сентября. Испытания прошли без сбоев, оборудование отработало в штатном режиме, что подтверждает готовность системы к зимней нагрузке.

В первую очередь тепло запускалось на источниках, обеспечивающих наибольшее количество социальных объектов – детских садов, школ и больниц. Затем по графику прошли пробные топки на остальных котельных.

В управлении энергонадзора предприятия отмечают высокий уровень готовности систем отопления жилых домов и социальных учреждений.

После завершения испытаний теплосеть остается заполненной водой и находится под избыточным давлением, что позволяет оперативно и плавно перейти к подаче тепла в отопительный период.

Параллельно "Теплоэнерго" продолжает реализацию ремонтной программы, обновляя тепловые сети в районах присутствия. В работах задействованы как собственные специалисты, так и подрядные организации. Основной объем ремонтов планируется завершить до начала отопительного сезона, однако обновление сетей продолжится и после его старта – без перебоев в теплоснабжении жителей и организаций.

Сообщалось, что 22 сентября отопительный сезон стартует в Дзержинске и на Бору. Когда он начнется в Нижнем Новгороде, неизвестно. Однако мэр сказал, что это может произойти раньше обычного.

