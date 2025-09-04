Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Последние новости рубрики Общество
16 сентября 2025 14:56  [101] Андрей Бузин назначен и.о. главы УАТК Нижнего Новгорода
16 сентября 2025 14:39  [107] Сироты в Кстове продолжат получать компенсацию за жилье после слияния с Нижним
16 сентября 2025 14:22  [134] Проект реконструкции Автозаводского парка все еще не готов
16 сентября 2025 14:11  [152] Гранитная карта района украсила территорию у Автозаводского универмага
16 сентября 2025 14:00  [129] Родственников пациентов реанимации начали информировать по СМС в Дзержинске
16 сентября 2025 13:46  [127] Отделение амбулаторной реабилитации открыли в поликлинике нижегородской ГКБ №12
16 сентября 2025 12:58  [153] Карантин по бешенству введен в Лыскове
16 сентября 2025 12:05  [205] Нижегородцам напомнили, как действовать при атаке беспилотников
16 сентября 2025 11:34  [134] Евгений Люлин вручил лесникам и охотоведам первые региональные звания почетных работников отрасли
16 сентября 2025 11:00  [221] Проходка второго тоннеля метро от Сенной площади ведется с опережением графика
Общество

Андрей Бузин назначен и.о. главы УАТК Нижнего Новгорода

16 сентября 2025 14:56  [101] Общество
Андрей Бузин назначен и.о. главы УАТК Нижнего Новгорода

Фото: Александр Воложанин

В администрации Нижнего Новгорода назначен новый исполняющий обязанности руководителя управления административно-технического и муниципального контроля (УАТК). Согласно данным на сайте мэрии, им стал Андрей Бузин. 

Подробности биографии Андрея Бузина на сайте городской администрации не раскрываются. Однако из открытых источников следует, что ранее он занимал пост исполнительного директора акционерного общества "ДК Канавинского района".

Прежний глава УАТК Максим Селезнев покинул свой пост в июле. Он продолжил карьеру на новом месте, перейдя на должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области.

Ранее сообщалось, что Илья Штокман покинул пост первого замглавы Нижнего Новгорода.

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Назначения
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных