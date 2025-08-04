Ремонт теплосетей перекрыл движение на улице Новой в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде временно закрыли движение транспорта на участке улицы Новой из-за проведения ремонтных работ на теплосетях.

Ограничение будет действовать до 23:00 30 сентября. Проезд невозможен на отрезке улицы Новой, пролегающем между домом №38 на улице Белинского и домом №8 на самой улице Новой.

Для объезда зоны ремонта водителям предлагается использовать прилегающие улицы.

Специалисты настоятельно рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться с изменениями в схеме движения, соблюдать осторожность и строго следовать указаниям дорожных знаков.

