Общество

Ремонт теплосетей перекрыл движение на улице Новой в Нижнем Новгороде

12 августа 2025 19:30  [136] Общество
Ремонт теплосетей перекрыл движение на улице Новой в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде временно закрыли движение транспорта на участке улицы Новой из-за проведения ремонтных работ на теплосетях.

Ограничение будет действовать до 23:00 30 сентября. Проезд невозможен на отрезке улицы Новой, пролегающем между домом №38 на улице Белинского и домом №8 на самой улице Новой.

Для объезда зоны ремонта водителям предлагается использовать прилегающие улицы.

Специалисты настоятельно рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться с изменениями в схеме движения, соблюдать осторожность и строго следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что масштабные работы по замене трамвайных путей стартовали на участке улицы Ошарской в Нижнем Новгороде: подрядчик обещает завершить ремонт в ноябре.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных