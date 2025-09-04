Арестованный коттедж Дмитрия Аржанова сняли с торгов Экономика

Продажа двух домов и земельного участка, принадлежащих бывшему совладельцу "ТНС энерго" Дмитрию Аржанову, отменена. Информация об этом появилась 15 сентября на официальной площадке торгов.

Недвижимость, расположенная в деревне Новая, 36 в Нижнем Новгороде, была выставлена на аукцион по начальной цене 61,15 млн рублей. В лот входили трехэтажный дом площадью 496 кв. м, двухэтажный дом на 87,2 кв. м и участок земли размером 1,2 тыс. кв. м.

Решение о продаже было принято в связи с задолженностью по ипотеке, взысканной солидарно с гражданина Аржанова и компании ООО "Новое энергетическое партнерство". Все объекты находятся под арестом по решению Тверского суда Москвы и обременены ипотекой.

Аукцион был объявлен в конце мая, а дата проведения торгов была назначена на 23 июня. Однако 16 июня судебные приставы постановили приостановить реализацию имущества. Причиной стали следственные действия, проводимые в отношении должника и самого залогового имущества.

Позднее, 12 сентября, пристав вынес постановление об отзыве объектов с торгов. Таким образом, продажа была окончательно отменена.

Напомним, Дмитрия Аржанова обвиняют в хищениях средств у "Россети Центр и Приволжье", а также в участии в организованной преступной группе. Следователи полагают, что топ-менеджеры "ТНС энерго" выводили средства потребителей электроэнергии в офшоры вместо того, чтобы расплачиваться с поставщиком. Уголовное дело передано в суд в конце 2023 года.