Нижегородское "Торпедо" побеждает во всех матчах домашней серии Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккеисты нижегородского "Торпедо" эффектно завершили домашнюю серию матчей, одержав волевую победу над тольяттинской "Ладой" со счётом 4:3. Это третья игра нижегородцев в сезоне, и третья победа.

Уже в начале встречи гости открыли счёт. Однако "Торпедо" быстро пришло в себя и в середине периода восстановило равновесие. В большинстве счёт сравнял Михаил Абрамов, ему ассистировали Никита Рожков и Бобби Нарделла.

Во втором периоде сценарий повторился. "Лада" вновь вышла вперёд. Ответ хозяев не заставил себя долго ждать. Ещё одно большинство реализовал Сергей Гончарук, сравняв счёт – 2:2.

Всё решилось в последней двадцатиминутке. "Торпедо" создало несколько опасных моментов, что привело к дублю Сергея Гончарука. Вскоре преимущество нижегородцев увеличил Егор Соколов – 4:2. "Лада" не сдалась и за 9 секунд до финальной сирены сократила отставание, но победа всё равно осталась за нижегородцами.

Подопечные Алексея Исакова одержали три победы из трёх возможных в домашней серии. У них на счету 6 очков, что позволяет команде занимать первое место в таблице регулярного чемпионата.

Дальше "горьковчан" ждёт выезд. Следующая игра намечена на 14 сентября, "Торпедо" поборется с московским "Спартаком".

Ранее сообщалось, что "Торпедо-Горький" и "Чайка" одержали первые победы в сезоне 2025/2026.