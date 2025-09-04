Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Аварийный дом 1917 года постройки снесут в центре Нижнего Новгорода

Фото: "Яндекс Карты"

Аварийный дом 1917 года постройки снесут в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в постановлении администрации города об изъятии земельного участка и жилых помещений в доме №34 по улице Октябрьская. 

Речь идет о двухэтажном деревянном доме, введенном в эксплуатацию в 1917 году. Общая площадь помещений составляет 574,3 квадратных метра. Здание находится в общей долевой собственности жильцов.

Дом был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2019 году. Теперь его официально изымают для муниципальных нужд в рамках региональной программы переселения граждан из аварийного жилья, действующей с 2024 по 2030 год. Программа реализуется при поддержке федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Согласно постановлению, участок площадью 296 кв. метров и все жилые помещения в доме будут переданы в муниципальную собственность.

Администрации Нижегородского района поручено уведомить всех правообладателей недвижимости, подготовить и подписать с ними соглашения об изъятии, а также обеспечить государственную регистрацию права собственности города на изъятые объекты.

Оценку рыночной стоимости недвижимости и размера компенсации жильцам проведет департамент строительства и капитального ремонта. После этого начнется процедура выплаты возмещения. 

Ранее сообщалось о принятии решения об изъятии и реконструкции дома №10 по улице Гоголя в Нижнем Новгороде. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных