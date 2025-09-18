Ледовую арену на Стрелке в Нижнем Новгороде могут сдать к концу декабря Спорт

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Новая ледовая арена на нижегородской Стрелке может быть введена в эксплуатацию в районе 26 декабря. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в интервью ТАСС.

По его словам, Федерация рассматривала возможность проведения Кубка Первого канала в Нижнем Новгороде или Ярославле. Однако сроки сдачи объектов не позволили реализовать эти планы.

"Новая арена в Нижнем Новгороде будет принята только в районе 26 декабря. Поэтому мы не успеваем, и нам не разрешат там играть. В Ярославле тоже принять нашу команду не могут", — пояснил Третьяк.

В итоге было принято решение провести Кубок Первого канала в Новосибирске.

Ранее сообщалось, что строительство Ледового дворца вышло на финишную прямую.