Перекресток в центре Нижнего Новгорода закрыли до 21 октября

Фото:
В центре Нижнего Новгорода временно ограничили движение транспорта на перекрёстке улиц Алексеевской и Октябрьской. Об этом сообщили в городской администрации.
Ограничения вступили в силу в 00:01 19 сентября и продлятся до 23:59 20 октября. Причиной стал этап строительства — рабочие приступили к заливке монолитных участков трамвайных путей в этом районе.
Для автомобилистов организованы маршруты объезда по соседним улицам. Водителей просят заранее ознакомиться с новой схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков на протяжении всего периода работ.
Администрация города призывает учитывать изменения при планировании маршрутов и проявлять внимательность за рулём.
Ранее из-за строительства трамвайных путей в Нижнем Новгороде на Зеленском съезде ограничили движение транспорта.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+