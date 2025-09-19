Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Общество
20 сентября 2025 14:25  [79] Конфискованный у пьяного водителя "УАЗ Патриот" передали на нужды СВО
20 сентября 2025 13:37  [137] Бастрыкин затребовал доклад о затопленном канализацией доме в Дзержинске
20 сентября 2025 12:17  [196] Опубликованы фото сгоревшей лавки купца Гузеева в Нижнем Новгороде
20 сентября 2025 11:32  [160] Сестры Аверины рассказали на Слете ВФМ, как строить карьеру и сохранять границы
20 сентября 2025 10:26  [207] Бастрыкин заинтересовался аварийным мостом в Нижегородской области
20 сентября 2025 08:30  [227] Диетолог рассказала нижегородцам о пользе куриного мяса
20 сентября 2025 07:00  [229] Навигация нижегородских "Валдаев" и "Метеоров" завершится в октябре
19 сентября 2025 19:02  [297] 80% нижегородцев считают себя счастливыми
19 сентября 2025 18:27  [331] Подачу тепла начнут еще в некоторых округах Нижегородской области
19 сентября 2025 18:05  [309] Иностранные студенты презентовали свои проекты на Слете ВФМ в Нижнем Новгороде
Общество

Конфискованный у пьяного водителя "УАЗ Патриот" передали на нужды СВО

20 сентября 2025 14:25  [79] Общество
Конфискованный у пьяного водителя УАЗ Патриот передали на нужды СВО

Фото: ГУ ФССП по Нижегородской области

Автомобиль "УАЗ Патриот", изъятый у нетрезвого водителя в Нижнем Новгороде, направлен для использования в зоне специальной военной операции. Решение о передаче транспортного средства было принято после завершения исполнительного производства. Об этом сообщили в ГУ ФССП по региону. 

По данным управления, сотрудники ГИБДД задержали на посту "Орловские дворики" 44-летнего нижегородца за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение, в связи с чем его действия квалифицировали по статье 264.1 УК РФ.

Суд признал водителя виновным и постановил конфисковать транспортное средство в пользу государства. Исполнительное производство было возбуждено в Автозаводском районном отделении судебных приставов № 2. 

После ареста автомобиля и оформления всех необходимых документов, пристав направил запрос в Министерство обороны РФ с предложением использовать конфискованный "УАЗ Патриот" в интересах армии. Военное ведомство поддержало инициативу, отметив, что внедорожник пригодится бойцам для выполнения оперативных задач.

Передача автомобиля представителям Минобороны состоялась по акту приема-передачи. На этом исполнительное производство было завершено.

Ранее сообщалось, что в зону СВО отправили изъятый у нетрезвой водительницы Chery Tiggo 8 PRO.

Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных