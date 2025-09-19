Конфискованный у пьяного водителя "УАЗ Патриот" передали на нужды СВО Общество

Фото: ГУ ФССП по Нижегородской области

Автомобиль "УАЗ Патриот", изъятый у нетрезвого водителя в Нижнем Новгороде, направлен для использования в зоне специальной военной операции. Решение о передаче транспортного средства было принято после завершения исполнительного производства. Об этом сообщили в ГУ ФССП по региону.

По данным управления, сотрудники ГИБДД задержали на посту "Орловские дворики" 44-летнего нижегородца за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение, в связи с чем его действия квалифицировали по статье 264.1 УК РФ.

Суд признал водителя виновным и постановил конфисковать транспортное средство в пользу государства. Исполнительное производство было возбуждено в Автозаводском районном отделении судебных приставов № 2.

После ареста автомобиля и оформления всех необходимых документов, пристав направил запрос в Министерство обороны РФ с предложением использовать конфискованный "УАЗ Патриот" в интересах армии. Военное ведомство поддержало инициативу, отметив, что внедорожник пригодится бойцам для выполнения оперативных задач.

Передача автомобиля представителям Минобороны состоялась по акту приема-передачи. На этом исполнительное производство было завершено.

Ранее сообщалось, что в зону СВО отправили изъятый у нетрезвой водительницы Chery Tiggo 8 PRO.