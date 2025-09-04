"Пари НН" одерживает первую победу после паузы в РПЛ

Фото:
Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" одержал первую победу после паузы на матчи сборных. В восьмом туре Российской премьер-лиги нижегородцы на домашнем, хоть и временно, стадионе в Саранске обыграли "Оренбург" со счётом 3:1.
Главным героем матча стал полузащитник Хуан Боселли. Уругваец оформил дубль, забив на 41-й и 51-й минутах. Третий мяч записал на свой счёт Олакунле Олусегун, отличившийся эффектным ударом через себя.
Гости смогли ответить лишь однажды, реализовав пенальти в концовке первого тайма.
Благодаря этой победе "Пари НН" поднялся на 13-е место в таблице РПЛ.
Следующий матч команда проведёт 20 сентября против "Ахмата".
Ранее сообщалось, что основные ремонтные работы завершились на стадионе "Совкомбанк Арена".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+