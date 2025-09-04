Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Спорт

"Пари НН" одерживает первую победу после паузы в РПЛ

13 сентября 2025 17:01  [42] Спорт
Пари НН одерживает первую победу после паузы в РПЛ

Фото: ФК "Пари НН"

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" одержал первую победу после паузы на матчи сборных. В восьмом туре Российской премьер-лиги нижегородцы на домашнем, хоть и временно, стадионе в Саранске обыграли "Оренбург" со счётом 3:1.

Главным героем матча стал полузащитник Хуан Боселли. Уругваец оформил дубль, забив на 41-й и 51-й минутах. Третий мяч записал на свой счёт Олакунле Олусегун, отличившийся эффектным ударом через себя.

Гости смогли ответить лишь однажды, реализовав пенальти в концовке первого тайма.

Благодаря этой победе "Пари НН" поднялся на 13-е место в таблице РПЛ.

Следующий матч команда проведёт 20 сентября против "Ахмата".

Ранее сообщалось, что основные ремонтные работы завершились на стадионе "Совкомбанк Арена".

Спорт ФК Пари НН Футбол
