Общество

Осень усиливает позиции: в Нижнем Новгороде ожидается резкое похолодание

21 сентября 2025 11:00  [147] Общество
Осень усиливает позиции: в Нижнем Новгороде ожидается резкое похолодание

На предстоящей неделе в Нижнем Новгороде существенно изменится погода — синоптики прогнозируют ощутимое снижение температуры и возможные осадки. Об этом сообщается в данных сервиса "Яндекс. Погода".

Начало недели еще порадует горожан относительно теплой погодой. В понедельник, 22 сентября, воздух прогреется до +22 градусов днем, а ночью температура опустится до +12.

Во вторник, 23 сентября, станет заметно прохладнее: днем ожидается до +16 градусов, ночью — около +7. Осадки в этот день не прогнозируются.

Существенное похолодание начнется со среды, 24 сентября. В дневные часы температура не поднимется выше +12, а ночью опустится до +6. Возможны дожди.

В четверг, 25 сентября, станет еще холоднее: синоптики обещают всего +7 градусов днем и до +3 ночью.

В пятницу, 26 сентября, температура продолжит снижаться. Днем воздух прогреется максимум до +6, ночью — до +2. Также не исключены осадки.

Выходные 27 и 28 сентября пройдут под знаком дождей. Дневная температура в эти дни не превысит +8, а в ночное время ожидается около +4 градусов.

Ранее сообщалось, что дожди пройдут в Нижнем Новгороде в выходные.

