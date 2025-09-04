Озвучена дата начала отопительного сезона 2025/2026 в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде отопительный сезон начнется 23 сентября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.
По его словам, тепло в дома и социальные объекты подадут заблаговременно, пока погода остаётся относительно тёплой. Такой шаг позволит отрегулировать работу всей системы до ожидаемого похолодания в начале октября.
Градоначальник отметил, что в подготовке участвуют 259 теплоисточников — от ТЭЦ и котельных до протяжённых теплосетей длиной 2 717 километров. Теплом будут обеспечены более восьми тысяч многоквартирных домов, а также учреждения образования и здравоохранения.
"Как и в прошлые годы, мы не ждём формального норматива, когда среднесуточная температура пять дней подряд держится ниже 8 градусов. Мы запускаем отопление раньше, чтобы жители, школьники и пациенты больниц чувствовали себя комфортно", — подчеркнул Шалабаев.
Ранее выяснилось, что в Дзержинске и на Бору отопительный сезон решено начать 22 сентября.
Сообщалось также, что "Теплоэнерго" завершило подготовку к зиме.
