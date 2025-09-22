Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Общество

Трамвайные пути проложат в нижегородских Новинках

22 сентября 2025 18:09 Общество
Трамвайные пути проложат в нижегородских Новинках

Фото: Кира Мишина

Региональный минград выдал разрешение на разработку проекта планировки территории для строительства трамвайной линии в поселке Новинки, который входит в городской округ Нижний Новгород. Работа поручена подведомственной организации — "Институту развития агломерации Нижегородской области". Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте министерства 22 сентября.

Согласно документу, будущая трамвайная линия начнётся от дома №10 по улице 40 лет Победы в областном центре. Трасса пройдет через территорию, прилегающую к деревне Ольгино и поселку Новинки, пересечет Ольгинское шоссе и дублер проспекта Гагарина, а также затронет автомобильную дорогу Р-158.

Изображение с сайта минграда Нижегородской области

Конечной точкой маршрута обозначены очистные сооружения на улице Центральной, рядом с домом №2Д в поселке Новинки. Общая площадь территории, охваченной проектом планировки, составляет 155 гектаров. Однако в дальнейшем этот показатель может быть уточнен.

Перед началом проектирования на участке будут проведены инженерные изыскания. Точные параметры будущей трамвайной линии станут известны после завершения всех подготовительных этапов.

Новую трамвайную линию построят также и в самих Новинках. Об этом говорится в другом приказе ведомства о подготовке документации по планировке территории. Работы пройдут в районе улицы 2-я Дорожная, включая пересечения с дублером проспекта Гагарина. Общая площадь территории, попадающей под планировку, составляет 42,3 гектара. 

Изображение с сайта минграда Нижегородской области

Отмечается, что характеристики будущей трамвайной линии, включая протяженность и точное местоположение, будут определены в процессе разработки проектной документации. Также будут проведены инженерные изыскания и получены необходимые согласования от региональных и городских ведомств.

Разработку проектной документации по обоим линейным объектам планируется завершить до 1 октября 2026 года.

Напомним, разработку проекта новой трамвайной линии в поселок Новинки обещали начать после реконструкции действующих путей.

Сообщалось также, что в Новинках запланировано строительство более миллиона квадратных метров жилья.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Минград Строительство Трамвай
