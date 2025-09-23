Еще одну трамвайную линию построят в Сормове

Фото:
В Сормовском районе Нижнего Новгорода запланировано строительство новой трамвайной линии. Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области издало приказ о начале подготовки проектной документации.
Цель проекта — определить границы размещения нового линейного объекта, которым станет трамвайная линия. Она должна усилить развитие городского электротранспорта в Сормовском районе.
Работы охватят территорию вдоль улицы Судостроительной, проспекта 70 лет Октября, проспекта Кораблестроителей и улицы Зайцева — от дома № 9 на улице Судостроительной до железнодорожной станции "Народная". Общая площадь участка составляет порядка 93,5 га (подлежит уточнению).
Изображение с сайта минграда Нижегородской области
За разработку проекта планировки и межевания территории, а также проведение необходимых инженерных изысканий отвечает ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области".
На следующем этапе предстоит согласовать документацию с рядом профильных ведомств, включая органы охраны культурного наследия, департамент транспорта города, РЖД и другие инстанции.
Ранее сообщалось, что трамвайные пути проложат в нижегородских Новинках.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+