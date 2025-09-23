Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Общество

Еще одну трамвайную линию построят в Сормове

23 сентября 2025 07:00 Общество
Еще одну трамвайную линию построят в Сормове

Фото: Александр Воложанин

В Сормовском районе Нижнего Новгорода запланировано строительство новой трамвайной линии. Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области издало приказ о начале подготовки проектной документации.

Цель проекта — определить границы размещения нового линейного объекта, которым станет трамвайная линия. Она должна усилить развитие городского электротранспорта в Сормовском районе. 

Работы охватят территорию вдоль улицы Судостроительной, проспекта 70 лет Октября, проспекта Кораблестроителей и улицы Зайцева — от дома № 9 на улице Судостроительной до железнодорожной станции "Народная". Общая площадь участка составляет порядка 93,5 га (подлежит уточнению).

Изображение с сайта минграда Нижегородской области

За разработку проекта планировки и межевания территории, а также проведение необходимых инженерных изысканий отвечает ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области". 

На следующем этапе предстоит согласовать документацию с рядом профильных ведомств, включая органы охраны культурного наследия, департамент транспорта города, РЖД и другие инстанции.

Ранее сообщалось, что трамвайные пути проложат в нижегородских Новинках. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Минград Сормовский район Трамвай
