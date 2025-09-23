Фото:
Массовые катания на коньках могут организовать на новой Ледовой арене, сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном министерстве спорта.
По данным ведомства, такая возможность в настоящее время рассматривается. Более точная информация появится лишь после ввода арены в эксплуатацию, а также составления графика тренировок с учетом календаря мероприятий.
Сообщалось, что строительство спортивного объекта вышло на финишную прямую.
Ранее выяснилось, что на домашней арене "Торпедо" будут продавать пиво.
