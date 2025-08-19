Мессенджер MAX официально представят в начале осени
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Спорт

Первой на новой Ледовой арене в Нижнем Новгороде сыграет "Чайка"

24 августа 2025 07:41  [140] Спорт
Первой на новой Ледовой арене в Нижнем Новгороде сыграет Чайка

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Генеральный директор хоккейного клуба "Торпедо" Евгений Забуга сообщил, что команда рассчитывает провести первый матч на новой арене до конца 2025 года. С таким заявлением специалист выступил на пресс-конференции в субботу, 23 августа. 

Сейчас нижегородцы играют в КРК "Нагорный", который был построен еще в 1972 году и вмещает всего лишь 5,5 тысячи зрителей. В это же время в районе Стрелки подходит к завершению строительство современного ледового комплекса на 12 тысяч человек.

Как пояснил Забуга, для начала клуб планирует протестировать арену в ограниченном режиме, используя матчи молодежной команды "Чайка".

"Сначала мы хотим провести там несколько игр МХЛ. Откроем только первый ярус, проверим все системы, чтобы понять, насколько арена готова к работе. И когда будем уверены, что объект способен принять 12 500 зрителей, проведем полноценный матч открытия", — рассказал руководитель клуба.

Также прозвучал вопрос о возможной церемонии прощания с ареной "Нагорный". Забуга подтвердил, что такие планы действительно обсуждаются.

"Мы думали об этом. Вспоминается, как подобное прощание проходило в Новосибирске. Но реализуем эту идею тогда, когда будем точно уверены, что переезд состоится", — добавил он.

Ранее сообщалось, что в ХК "Торпедо" подумывают возродить Кубок губернатора Нижегородской области.

Также мы рассказывали, что в Нижнем Новгороде может пройти матч звезд КХЛ (6+). 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Строительство ХК "Торпедо" Хоккей
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
