Первой на новой Ледовой арене в Нижнем Новгороде сыграет "Чайка"

Генеральный директор хоккейного клуба "Торпедо" Евгений Забуга сообщил, что команда рассчитывает провести первый матч на новой арене до конца 2025 года. С таким заявлением специалист выступил на пресс-конференции в субботу, 23 августа.
Сейчас нижегородцы играют в КРК "Нагорный", который был построен еще в 1972 году и вмещает всего лишь 5,5 тысячи зрителей. В это же время в районе Стрелки подходит к завершению строительство современного ледового комплекса на 12 тысяч человек.
Как пояснил Забуга, для начала клуб планирует протестировать арену в ограниченном режиме, используя матчи молодежной команды "Чайка".
"Сначала мы хотим провести там несколько игр МХЛ. Откроем только первый ярус, проверим все системы, чтобы понять, насколько арена готова к работе. И когда будем уверены, что объект способен принять 12 500 зрителей, проведем полноценный матч открытия", — рассказал руководитель клуба.
Также прозвучал вопрос о возможной церемонии прощания с ареной "Нагорный". Забуга подтвердил, что такие планы действительно обсуждаются.
"Мы думали об этом. Вспоминается, как подобное прощание проходило в Новосибирске. Но реализуем эту идею тогда, когда будем точно уверены, что переезд состоится", — добавил он.
