Ледовый дворец на Стрелке хотят освободить от имущественного налога

Министерство финансов Нижегородской области инициировало внесение поправок в региональное законодательство, касающееся налога на имущество организаций. Соответствующий законопроект в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.
Согласно предложенным изменениям, от уплаты налога на имущество могут освободить "универсальные спортивные комплексы с искусственным льдом, созданные в рамках двухсторонних концессионных соглашений с Нижегородской областью, вместимостью более 10 000 человек, введенные в эксплуатацию после 1 января 2025 года".
Предлагаемая налоговая льгота будет действовать на протяжении всего срока концессионного соглашения между инвестором и областью.
Отметим, что пока под эти параметры на территории Нижегородской области подпадает только один объект — Ледовый дворец, строительство которого завершается в районе Стрелки. Его общая готовность уже превысила 95%.
Возведение арены началось в 2022 году. Изначально завершить работы планировалось в 2024 году, однако сроки были скорректированы. Теперь ввод в эксплуатацию ожидается осенью 2025 года. Главная арена рассчитана на 12 тысяч зрителей, а также включает две тренировочные площадки, каждая из которых сможет вместить до 250 человек. Кроме того, в спортивном комплексе предусмотрены универсальный зал и помещение для занятий акробатикой.
Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО "Ледовый дворец" — дочерней компанией АО "Корпорация развития Нижегородской области".
Ранее сообщалось, что на стадионе "Совкомбанк Арена" завершили основной этап ремонтных работ.
