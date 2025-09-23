Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Общество

Экспертиза одобрила проект гостиницы на Ильинке в Нижнем Новгороде

23 сентября 2025 15:03 Общество
Экспертиза одобрила проект гостиницы на Ильинке в Нижнем Новгороде

Проект строительства гостиничного комплекса на улице Ильинской в Нижнем Новгороде прошёл негосударственную экспертизу. Информация об этом размещена на официальном портале ГИС ЕГРЗ.

Положительное заключение было выдано 23 сентября 2025 года. Разработкой проектной документации занималась компания "Русский дом", а функции застройщика выполняет ООО "Нижавтострой".

Будущий отель разместится рядом с домом №56 по улице Ильинской. Архитектурный план предполагает возведение двух корпусов, каждый из которых будет включать от четырёх до пяти этажей.

Общая площадь гостиничного комплекса составит 6,6 тысячи квадратных метров. Внутри предусмотрено 96 гостиничных номеров, а также парковка для автомобилей.

Согласно планам, завершить строительство объекта и выполнить благоустройство прилегающей территории планируется до конца 2030 года.

Ранее сообщалось, что апарт-отель хотят построить на улице Провиантской в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось о планах приспособления под отель исторического здания на улице Кожевенной в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных