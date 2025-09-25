Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Общество

10 светофоров модернизируют в Нижнем Новгороде до конца года

25 сентября 2025 09:21 Общество
10 светофоров модернизируют в Нижнем Новгороде до конца года

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде продолжается масштабная модернизация светофорных объектов в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Всего в 2025 году планируется привести в порядок 10 таких объектов.

Работы уже завершены на улице Барминской, площади имени И.И. Киселева, а также на трёх участках площади Лядова. На остальных объектах — двух на улице Одесской и трёх на Красносельской — степень готовности составляет от 40 до 60%.

Как пояснили в МКУ "Центр организации дорожного движения", в процессе модернизации меняются не только светофоры, но и опоры, на которых они установлены. Кроме того, обновляются пешеходные сигнальные устройства, дублирующие секции и дорожные знаки.

Ведущий инженер учреждения Дмитрий Мацкевич отметил, что после обновления каждый объект фактически становится новым и полностью соответствует современным требованиям безопасности.

Он также рассказал, что при проведении работ стараются свести к минимуму неудобства для участников дорожного движения. Например, на улице Барминской основные работы выполнялись на тротуарах и в периоды, когда транспортная нагрузка была минимальной. В случаях, когда избежать заторов не удавалось, работы временно приостанавливались.

Кроме того, в рамках проекта "Чистое небо", реализуемого по поручению главы города Юрия Шалабаева, все кабели прокладываются под землёй. Это не только повышает надёжность, но и способствует формированию более эстетичного облика городской среды.

Жители улицы Барминской уже оценили результат: по их словам, переход дороги стал заметно комфортнее и безопаснее.

Ранее сообщалось, что почти 12 млн рублей направили на модернизацию светофоров в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

