Общество

ЦОДД снова изменил схему движения на Алексеевской в Нижнем Новгороде

19 сентября 2025 12:46  [124] Общество
ЦОДД снова изменил схему движения на Алексеевской в Нижнем Новгороде

Центр организации дорожного движения сообщил об обновлении схемы объезда в связи с перекрытием перекрестка улиц Алексеевской и Октябрьской в Нижнем Новгороде.

Напомним, с 00:01 19 сентября до 23:59 20 октября на этом участке ограничили движение транспорта из-за проведения работ по строительству монолитных участков трамвайных путей.

По уточнённой информации подрядной организации, движение по улице Октябрьской сохраняется в обоих направлениях. При этом схема объезда по улице Алексеевской изменилась.

Теперь объехать закрытый участок можно следующим образом: при движении со стороны улицы Звездинки — по улицам Октябрьской, Ошарской и Пискунова; в обратном направлении — по улицам Пискунова, Варварской и Октябрьской.

Ранее сообщалось о введении ограничений на движение транспорта на Зеленском съезде из-за строительства трамвайных путей. 

Теги:
Ремонтные работы Транспортные ограничения
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных