ЦОДД снова изменил схему движения на Алексеевской в Нижнем Новгороде

Центр организации дорожного движения сообщил об обновлении схемы объезда в связи с перекрытием перекрестка улиц Алексеевской и Октябрьской в Нижнем Новгороде.
Напомним, с 00:01 19 сентября до 23:59 20 октября на этом участке ограничили движение транспорта из-за проведения работ по строительству монолитных участков трамвайных путей.
По уточнённой информации подрядной организации, движение по улице Октябрьской сохраняется в обоих направлениях. При этом схема объезда по улице Алексеевской изменилась.
Теперь объехать закрытый участок можно следующим образом: при движении со стороны улицы Звездинки — по улицам Октябрьской, Ошарской и Пискунова; в обратном направлении — по улицам Пискунова, Варварской и Октябрьской.
Ранее сообщалось о введении ограничений на движение транспорта на Зеленском съезде из-за строительства трамвайных путей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+