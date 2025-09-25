Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Последние новости рубрики Происшествия
25 сентября 2025 16:17Уголовное дело завели после нападения агрессивных собак на жителей Канавина
25 сентября 2025 15:44Подростка, избившего мужчину насмерть на Автозаводе, оставили под стражей
25 сентября 2025 15:28ВАЗ насмерть сбил 69-летнюю женщину на "зебре" в Нижнем Новгороде
25 сентября 2025 13:18Бастрыкин вмешался в дело нижегородского педофила, спрятавшего ребенка в диване
25 сентября 2025 11:31Прокуратура запросила 12 лет колонии для Олега Лавричева
25 сентября 2025 10:28Кинокомпания подала в суд на жительницу Дзержинска за цитату из фильма "Брат 2"
25 сентября 2025 09:42Бастрыкин заинтересовался истязанием детей сверстницами на Бору
25 сентября 2025 06:33У безработной нижегородки выманили 6 млн рублей под видом инвестиций
24 сентября 2025 19:44Нижегородка лишилась 670 000 рублей после общения с "российским певцом"
24 сентября 2025 18:44Две санитарки пострадали от рук пациента нижегородской психбольницы №1
Происшествия

Уголовное дело завели после нападения агрессивных собак на жителей Канавина

25 сентября 2025 16:17
Уголовное дело завели после нападения агрессивных собак на жителей Канавина

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело после сообщений в СМИ и социальных сетях о нападениях бездомных собак на жителей города. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Региональная телекомпания выпустила сюжет, в котором рассказывалось об агрессивном поведении животных в Канавинском районе.

По поручению руководителя следственного управления СК России по Нижегородской области Айрата Ахметшина следователь районного отдела возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность".

Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и определить круг лиц, которые могли быть ответственны за ситуацию с безнадзорными животными.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собаки на ребенка в Кстовском районе.

Также сообщалось, что нижегородскую "Почту России" оштрафовали после того, как собака покусала сотрудника.

Теги:
Канавинский мост СК Уголовное дело
