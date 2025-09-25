Уголовное дело завели после нападения агрессивных собак на жителей Канавина Происшествия

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело после сообщений в СМИ и социальных сетях о нападениях бездомных собак на жителей города. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Региональная телекомпания выпустила сюжет, в котором рассказывалось об агрессивном поведении животных в Канавинском районе.

По поручению руководителя следственного управления СК России по Нижегородской области Айрата Ахметшина следователь районного отдела возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность".

Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и определить круг лиц, которые могли быть ответственны за ситуацию с безнадзорными животными.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собаки на ребенка в Кстовском районе.

Также сообщалось, что нижегородскую "Почту России" оштрафовали после того, как собака покусала сотрудника.