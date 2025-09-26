Нижегородские власти намерены отказаться от уборки листвы в парках

Фото:
Власти Нижнего Новгорода намерены пересмотреть подход к содержанию городских зеленых зон.
Соответствующий проект поправок в действующие правила благоустройства территории города разработал департамент благоустройства.
Документ находится на стадии публичных консультаций до 2 октября.
Одним из ключевых предложений является введение обязательных требований по восстановлению газонов и цветников после проведения земляных работ. Сейчас в правилах нет четких норм, что затрудняет контроль за качеством благоустройства и не позволяет отказывать в приемке работ, даже если восстановление выполнено некачественно.
Также проектом предлагается запретить уборку и вывоз опавшей листвы в городских лесах и на участках с зелеными насаждениями. Исключение составят рулонные газоны, а также узкие полосы вдоль дорог и тротуаров — в пределах 0,5 метра от края твердого покрытия.
В пояснительной записке указано, что удаление листвы признано экономически неэффективным и приводит к истощению почвы. Кроме того, такая практика, по мнению разработчиков, не соответствует современным стандартам по уходу за озелененными территориями.
Отдельное внимание уделено поливу и уходу за травянистыми растениями. При температуре воздуха от +25 градусов цветники и газоны должны поливаться не реже одного раза в два дня — утром или вечером. В такую погоду косить газоны будет запрещено. При этом уровень влажности почвы должен поддерживаться в пределах 70–75%. Во время полива необходимо избегать размывания почвы и смывания семян.
Изменения коснутся и сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. В сельских поселениях и районах с малоэтажной застройкой планируется разрешить загрузку мусора напрямую в мусоровозы по графику — без предварительного складирования на площадках. Такая мера соответствует новым федеральным правилам, вступившим в силу с 1 сентября 2025 года.
Кроме того, мэрия предлагает утвердить каталог внешнего вида контейнерных площадок для ТКО. Его исполнение станет обязательным для всех объектов накопления отходов.
Ранее сообщалось, что с сентября в Нижегородской области вступили в силу новые правила сбора и вывоза отходов.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+