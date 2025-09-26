Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 сентября 2025 11:38Сергачская ЦРБ получит статус опорной больницы для жителей нескольких районов
26 сентября 2025 11:23Клиенты Т2 могут открыть карты VISA и Mastercard банков СНГ в приложении
26 сентября 2025 10:49"Социальных нянь" предложили заменить родными бабушками и дедушками
26 сентября 2025 10:28Нижегородские власти намерены отказаться от уборки листвы в парках
26 сентября 2025 10:12От соли и меха до современных валют: в Нижнем Новгороде открыли музей денег
26 сентября 2025 09:54Нижегородская поликлиника на Сортировке возобновила приём детей после ремонта
26 сентября 2025 09:20Минздрав ввел новые правила для нижегородских инфекционных больниц
26 сентября 2025 09:16Почти 100 нижегородских правоохранителей, спасателей и пожарных удостоены признания в ЗСНО
26 сентября 2025 09:00"Самое главное — быть собой": интервью с победительницей "Миссис Планета Евразия"
26 сентября 2025 07:00Два исторических дома на улице Почаинский овраг капитально отремонтируют
Общество

Нижегородские власти намерены отказаться от уборки листвы в парках

26 сентября 2025 10:28 Общество
Мэрия Нижнего Новгорода предлагает отказаться от уборки листвы в парках

Фото: Елена Орленко

Власти Нижнего Новгорода намерены пересмотреть подход к содержанию городских зеленых зон.

Соответствующий проект поправок в действующие правила благоустройства территории города разработал департамент благоустройства.

Документ находится на стадии публичных консультаций до 2 октября. 

Одним из ключевых предложений является введение обязательных требований по восстановлению газонов и цветников после проведения земляных работ. Сейчас в правилах нет четких норм, что затрудняет контроль за качеством благоустройства и не позволяет отказывать в приемке работ, даже если восстановление выполнено некачественно.

Также проектом предлагается запретить уборку и вывоз опавшей листвы в городских лесах и на участках с зелеными насаждениями. Исключение составят рулонные газоны, а также узкие полосы вдоль дорог и тротуаров — в пределах 0,5 метра от края твердого покрытия.

В пояснительной записке указано, что удаление листвы признано экономически неэффективным и приводит к истощению почвы. Кроме того, такая практика, по мнению разработчиков, не соответствует современным стандартам по уходу за озелененными территориями.

Отдельное внимание уделено поливу и уходу за травянистыми растениями. При температуре воздуха от +25 градусов цветники и газоны должны поливаться не реже одного раза в два дня — утром или вечером. В такую погоду косить газоны будет запрещено. При этом уровень влажности почвы должен поддерживаться в пределах 70–75%. Во время полива необходимо избегать размывания почвы и смывания семян.

Изменения коснутся и сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. В сельских поселениях и районах с малоэтажной застройкой планируется разрешить загрузку мусора напрямую в мусоровозы по графику — без предварительного складирования на площадках. Такая мера соответствует новым федеральным правилам, вступившим в силу с 1 сентября 2025 года.

Кроме того, мэрия предлагает утвердить каталог внешнего вида контейнерных площадок для ТКО. Его исполнение станет обязательным для всех объектов накопления отходов.

Ранее сообщалось, что с сентября в Нижегородской области вступили в силу новые правила сбора и вывоза отходов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Мусор озеленение
Поделиться:
Новости по теме
23 сентября 2025 13:49Незаконный сброс отходов пресекли в Ленинском районе
15 сентября 2025 17:03Обновленная Аллея Дружбы стала доступна для прогулок в Нижнем Новгороде
22 августа 2025 09:15Шесть городов Нижегородской области получат федеральные гранты на благоустройство
18 сентября 2025 11:44Карта, лавки и сирень: как преобразилась площадка около Автозаводского универмага
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных