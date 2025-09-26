Нижегородские власти намерены отказаться от уборки листвы в парках Общество

Фото: Елена Орленко

Власти Нижнего Новгорода намерены пересмотреть подход к содержанию городских зеленых зон.

Соответствующий проект поправок в действующие правила благоустройства территории города разработал департамент благоустройства.

Документ находится на стадии публичных консультаций до 2 октября.

Одним из ключевых предложений является введение обязательных требований по восстановлению газонов и цветников после проведения земляных работ. Сейчас в правилах нет четких норм, что затрудняет контроль за качеством благоустройства и не позволяет отказывать в приемке работ, даже если восстановление выполнено некачественно.

Также проектом предлагается запретить уборку и вывоз опавшей листвы в городских лесах и на участках с зелеными насаждениями. Исключение составят рулонные газоны, а также узкие полосы вдоль дорог и тротуаров — в пределах 0,5 метра от края твердого покрытия.

В пояснительной записке указано, что удаление листвы признано экономически неэффективным и приводит к истощению почвы. Кроме того, такая практика, по мнению разработчиков, не соответствует современным стандартам по уходу за озелененными территориями.



Отдельное внимание уделено поливу и уходу за травянистыми растениями. При температуре воздуха от +25 градусов цветники и газоны должны поливаться не реже одного раза в два дня — утром или вечером. В такую погоду косить газоны будет запрещено. При этом уровень влажности почвы должен поддерживаться в пределах 70–75%. Во время полива необходимо избегать размывания почвы и смывания семян.

Изменения коснутся и сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. В сельских поселениях и районах с малоэтажной застройкой планируется разрешить загрузку мусора напрямую в мусоровозы по графику — без предварительного складирования на площадках. Такая мера соответствует новым федеральным правилам, вступившим в силу с 1 сентября 2025 года.

Кроме того, мэрия предлагает утвердить каталог внешнего вида контейнерных площадок для ТКО. Его исполнение станет обязательным для всех объектов накопления отходов.

Ранее сообщалось, что с сентября в Нижегородской области вступили в силу новые правила сбора и вывоза отходов.