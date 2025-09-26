От соли и меха до современных валют: в Нижнем Новгороде открыли музей денег Общество

Фото: Ксения Ядрова

В ННГУ имени Н.И. Лобачевского 25 сентября прошло торжественное открытие музея денежного обращения. Экспозиция стала частью проекта "О деньгах и людях", проводимого с целью повысить финансовую грамотность среди молодежи. На открытии побывал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Директор проекта Дмитрий Жарский в своем приветственном слове рассказал, как именно к нему пришла идея создания музея: "С чем я столкнулся при беседах с моим сыном: он отказывается брать наличные деньги. Он говорит: "Папа, перечисли на карточку". Я стал понимать, что для молодежи уже это некий элемент истории, некий не очень нужный аксессуар, скажем так, который в кармане мешается". Он добавил, что деньги – это "кровеносная система экономики", а потому важно рассказывать молодежи об их роли и правилах обращения с ними.

Основу экспозиции составляет личная коллекция Дмитрия Жарского. После возникновения идеи о создании музея его команда задумалась над тем, чтобы добавить новые экспонаты.

"Мы пришли к выводу, что глупо делать музей нумизматический, просто показывать свою коллекцию – это малоинтересно. Нужно делать что-то полезное, и вот мы решили, что нужно попробовать вот такую вещь, где мы сможем просто показать историю денег. И, соответственно, мы тут уже стали заказывать у бутафоров съедобные деньги, искать всякие ножницы и так далее", – рассказал один из создателей проекта Константин Шерстюков в беседе с корреспондентом НИА "Нижний Новгород".

Центральную часть экспозиции музея занимают экспонаты, иллюстрирующие эволюцию денежных средств от самых древних времен до современности. Здесь можно увидеть как старинные средства обращения (соль, мех, раковины каури и другие товары), так и монеты и банкноты времен Российской империи, советского времени и современные валюты.

Вместе с развитием денег изменялись и средства их счета, что также можно проследить с помощью экспонатов музея. Посетители могут ознакомиться со счетами XIX–XX века, весами, использовавшимися для подсчета монет, и счетными машинками, которые позволили значительно ускорить процесс учета банкнот.

Большое внимание создатели музея уделяют его интерактивности и привлечению студентов и школьников к работе над проектом. Как отметил Дмитрий Жарский, такой способ изучения материала – погружение в активную работу над созданием экспозиции и взаимодействие с экспонатами, участие в создании виртуального музея на страничке проекта в социальной сети "ВКонтакте" – гораздо более продуктивен, чем традиционные экскурсии.

"Мы пригласили студентов, они раскладывали эти монеты, они нам помогали в ремонте. Мы сразу стали учебный процесс ставить на уровень ощущений. Согласитесь, то, что пощупал, потрогал, то и будет усвоено. Поэтому мы сразу же взяли это на примету и используем уже при работе со студентами", – сказал он.

На стенах музея расположены стенды с разными монетами и бумажными купюрами. Особенностью этих стендов стали QR-коды вместо подписей, при переходе по которым можно узнать не только название экспоната, но и прочитать небольшую историю о нем. Как отметил Константин Шерстюков, эту идею предложили студенты. Он также добавил, что способ подачи информации может меняться, и это зависит от фантазии ребят.

На открытии также присутствовали ректор ННГУ Олег Трофимов и директор института экономики Юлия Плехова. Дмитрий Жарский подарил им памятные подарки – копии "сестрорецкого рубля". Они поблагодарили создателей проекта за коллекцию и предоставление новых возможностей для дальнейшего развития университета.

"На самом деле очень здорово, когда и выпускники, и партнеры приходят сюда с новым проектом. Мне кажется, для института это точно шаг вперед. Я думаю, что, посмотрев эту коллекцию, многие сейчас тоже будут предлагать какие-то решения, вероятно, даже и эта коллекция будет пополняться", – поделился Олег Трофимов.

"Я думаю, у нашего проекта большое будущее. Что может быть интереснее в этом мире? Люди и деньги, которые, как гласит лозунг, появившийся благодаря Дмитрию Павловичу: "Деньги нужны, чтобы о них не думать"", – добавила Юлия Плехова.