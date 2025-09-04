Нижегородские льготники могут выбрать формат соцуслуг до 1 октября
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года
ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
05 сентября 2025 16:04 Владимир Петрухов: "Программа "Герои. Нижегородская область" дает незаменимые знания и бесценный опыт"
05 сентября 2025 15:45 Нижегородские медики повысят готовность к лихорадке чикунгунья
05 сентября 2025 15:23 Троих нижегородских специалистов в сфере детского оздоровительного отдыха отметили на Всероссийском конкурсе "СТОлица"
05 сентября 2025 14:58 "Нижегородэлектротранс" отсудил более 6 миллионов рублей у подрядчика
05 сентября 2025 14:43 12 новых агротехнологических классов открылись в школах Нижегородской области
05 сентября 2025 14:42 В Нижнем Новгороде снова запускают трамвай №2
05 сентября 2025 14:27 Нижегородские водители смогут услышать "Калинку-Малинку" на М-12
05 сентября 2025 14:12 Госэкспертиза одобрила ремонт трамвайного депо №1 в Нижнем Новгороде
05 сентября 2025 13:53 Росприроднадзор зафиксировал 16 нарушений в работе "Водоканала" в Ворсме
05 сентября 2025 13:39 Выяснилось, чем питаются студенты в общежитиях Нижнего Новгорода
Общество

В Нижнем Новгороде снова запускают трамвай №2

05 сентября 2025 14:42 Общество
В Нижнем Новгороде снова запускают трамвай №2

Фото: ООО "Экологические проекты"

В Нижнем Новгороде снова запускают трамвай №2, сообщили в ООО "Экологические проекты".

С 8 сентября он будет ходить от Черного пруда через Сенную площадь, улицу Белинского и площадь Лядова до улицы Маслякова и обратно.

Пока на линию выйдут только 4 вагона, но со временем их станет больше.

Напомним, трамвай №2 не ходил с 16 мая из-за переустройства узла на пересечении улиц Кулибина и Белинского.

Сообщалось, что с 1 сентября изменились три трамвайных маршрута. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Общественный транспорт Трамвай
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:36 21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
