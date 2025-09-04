Фото:
В Нижнем Новгороде снова запускают трамвай №2, сообщили в ООО "Экологические проекты".
С 8 сентября он будет ходить от Черного пруда через Сенную площадь, улицу Белинского и площадь Лядова до улицы Маслякова и обратно.
Пока на линию выйдут только 4 вагона, но со временем их станет больше.
Напомним, трамвай №2 не ходил с 16 мая из-за переустройства узла на пересечении улиц Кулибина и Белинского.
Сообщалось, что с 1 сентября изменились три трамвайных маршрута.
