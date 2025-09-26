На Нижегородской станции аэрации внедрят новую технологию очистки воды

Фото:
На Нижегородской станции аэрации, где завершается первый этап масштабной реконструкции, для студентов ННГАСУ провели экскурсию. Будущие экологи смогли на практике увидеть, как происходит очистка сточных вод в одном из крупнейших городов страны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Новгорода.
Советник генерального директора АО "Теплоэнерго" — управляющей организации АО "Нижегородский водоканал" Михаил Лихотников отметил, что станция ежедневно принимает более 600 тысяч кубометров сточных вод, а после модернизации сможет очищать до 790 тысяч кубометров.
Лихотников подчеркнул, что стоки поступают не только из Нижнего Новгорода, но и из соседних территорий — Бора, Кстова и Богородского района. Такой объем и уровень загрязнений напрямую влияют на экосистему Волги. Именно поэтому модернизация предусматривает внедрение новых технологий, в том числе процесса нитри- и денитрификации. Это метод биологической очистки, позволяющий эффективно удалять основные загрязнители из сточных вод.
В ходе почти двухчасовой экскурсии студенты посетили ключевые объекты станции: здание решеток, песколовки, радиальные отстойники и аэротенки. Они смогли увидеть, какие технологии применяются для достижения высоких стандартов очистки.
Ранее на территории станции был смонтирован мокрый барьер. Его оборудование и технические решения разработаны в России и уже используются на крупных предприятиях и полигонах ТКО в других регионах.
Сообщалось, что работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+