Общество

На Нижегородской станции аэрации внедрят новую технологию очистки воды

26 сентября 2025 18:40 Общество
На Нижегородской станции аэрации внедрят новую технологию очистки воды

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

На Нижегородской станции аэрации, где завершается первый этап масштабной реконструкции, для студентов ННГАСУ провели экскурсию. Будущие экологи смогли на практике увидеть, как происходит очистка сточных вод в одном из крупнейших городов страны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Новгорода.

Советник генерального директора АО "Теплоэнерго" — управляющей организации АО "Нижегородский водоканал" Михаил Лихотников отметил, что станция ежедневно принимает более 600 тысяч кубометров сточных вод, а после модернизации сможет очищать до 790 тысяч кубометров. 

Лихотников подчеркнул, что стоки поступают не только из Нижнего Новгорода, но и из соседних территорий — Бора, Кстова и Богородского района. Такой объем и уровень загрязнений напрямую влияют на экосистему Волги. Именно поэтому модернизация предусматривает внедрение новых технологий, в том числе процесса нитри- и денитрификации. Это метод биологической очистки, позволяющий эффективно удалять основные загрязнители из сточных вод.

В ходе почти двухчасовой экскурсии студенты посетили ключевые объекты станции: здание решеток, песколовки, радиальные отстойники и аэротенки. Они смогли увидеть, какие технологии применяются для достижения высоких стандартов очистки.

Ранее на территории станции был смонтирован мокрый барьер. Его оборудование и технические решения разработаны в России и уже используются на крупных предприятиях и полигонах ТКО в других регионах.

Сообщалось, что работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года.

Нижегородская станция аэрации Экология
