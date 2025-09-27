Экс-чиновник Илья Гор вернулся с СВО без судимости и части руки Политика

Фото: сайт мэрии Нижнего Новгорода

Бывший руководитель департамента строительства Нижнего Новгорода Илья Гор, осужденный ранее за коррупцию, получил тяжелое ранение во время участия в СВО. По данным телеграм-канала "Бурлаки на воле", он вернулся домой с ампутированной частью руки.

Год назад суд признал Гора виновным в получении взятки при закупке техники для девяти строящихся детских садов. Следствие установило, что чиновник настоял на выборе конкретной компании без проведения конкурса, хотя знал о невозможности своевременного выполнения условий контракта. В результате сроки строительства затянулись, а сам Гор получил от руководителя фирмы один миллион рублей.

Экс-чиновнику назначили наказание в виде семи лет колонии строгого режима и штрафа в размере 3 млн рублей. Однако вскоре после приговора он отправился на СВО, где был серьезно ранен.

Как отмечает источник, вернулся Гор в Нижний Новгород уже с государственной наградой, инвалидностью и без судимости.

Ранее сообщалось о задержании в Сочи экс-заммэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана. 26 сентября суд постановил отправить его в СИЗО на два месяца. Бывший чиновник обвиняется в получении взятки. Примечательно, что с 2022 года Штокман был на СВО, оставаясь при этом в должности заммэра. В августе 2025-го он уволился.