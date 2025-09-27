Рейсы автобуса "Чкаловск — Нижний Новгород" отменили из-за нехватки водителей Общество

Междугородний автобусный маршрут "Чкаловск — Нижний Новгород" сняли с расписания из-за дефицита водителей, сообщили в администрации Чкаловского округа.

По имеющейся информации, отменены рейсы 1, 2, 8, 9 и 16 октября.

Из Чкаловска автобусы отправлялись в 04:20 и 13:10, из Нижнего Новгорода — в 08:05 и 16:20.

Представители муниципалитета принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что депутаты регионального парламента наметили шаги для устранения нехватки водителей автобусов.