Рейсы автобуса "Чкаловск — Нижний Новгород" отменили из-за нехватки водителей

Междугородний автобусный маршрут "Чкаловск — Нижний Новгород" сняли с расписания из-за дефицита водителей, сообщили в администрации Чкаловского округа.
По имеющейся информации, отменены рейсы 1, 2, 8, 9 и 16 октября.
Из Чкаловска автобусы отправлялись в 04:20 и 13:10, из Нижнего Новгорода — в 08:05 и 16:20.
Представители муниципалитета принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.
Ранее сообщалось, что депутаты регионального парламента наметили шаги для устранения нехватки водителей автобусов.
