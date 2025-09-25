Маршрут автобуса №42 в Нижнем Новгороде снова изменили Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Автобусный маршрут №42 в Нижнем Новгороде вновь изменили. Об этом сообщили в ЦРТС.

С 24 сентября автобусы следуют от площади Комсомольской через площадь Горького и улицу Ильинскую до остановки "Улица Нижегородская". Обратный путь проходит по улицам Гоголя, Заломова, Похвалинскому съезду, далее через площадь Горького в сторону Комсомольской площади.

Напомним, маршрут в первый раз изменили с 10 сентября, когда автобусы перенаправили в объезд улиц Добролюбова и Маслякова, где начались работы по реконструкции трамвайных путей. Временный путь пролегал через Плотничный переулок. Однако движение автобусов по новой схеме оказалось затруднено из-за припаркованных машин.

Тогда маршрут был временно сокращен до площади Горького, а в переулке установили мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Но даже он не смог повлиять на ситуацию. Как отметили в ЦРТС, несмотря на наличие камер, водители продолжают оставлять машины так, что автобус не может проехать.

В связи с этим принято решение вновь изменить схему движения, чтобы обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что с 25 сентября в Нижнем Новгороде начнется тестирование нового троллейбуса "Ольгерд".