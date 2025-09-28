Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Происшествия

Нижегородку задержали с метадоном, спрятанном в нижнем белье

28 сентября 2025 10:51 Происшествия
Нижегородку задержали с метадоном, спрятанном в нижнем белье

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода сотрудники 4 отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД задержали 20-летнюю девушку, ранее судимую за преступления, связанные с наркотиками.

Молодую женщину подозревают в попытке распространения запрещённых веществ. При личном досмотре у неё обнаружили 15 свёртков, обмотанных изолентой и спрятанных в нижнем белье. Как установили правоохранители, внутри находился метадон общей массой более 6 граммов.

Дополнительно в ходе обыска по месту жительства задержанной полицейские изъяли ещё 35 свёртков с веществом, предположительно наркотическим происхождением. Все образцы направлены на лабораторное исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данному факту следственным отделом ОП № 1 УМВД России по городу возбуждено уголовное дело по статьям 30 часть 3 и 228.1 часть 4 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

В качестве меры пресечения суд избрал для подозреваемой домашний арест. Согласно действующему законодательству, за подобное преступление может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пастух в Перевозском районе Нижегородской области был задержан за хранение марихуаны.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
МВД Наркотики Уголовное дело
