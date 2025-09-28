Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
28 сентября 2025 12:55Роструд проверяет обстоятельства смерти сотрудника ВТБ в Нижнем Новгороде
28 сентября 2025 10:51Нижегородку задержали с метадоном, спрятанном в нижнем белье
28 сентября 2025 10:23Таксист проехал на красный и врезался в Mercedes в центре Нижнего Новгорода
28 сентября 2025 08:58Автомобиль каршеринга сбил пешехода на Ильинской в Нижнем Новгороде
27 сентября 2025 13:23Женщина погибла при пожаре в многоэтажке на Автозаводе
27 сентября 2025 09:48Сергачский подросток, пострадавший в ДТП с автобусом, умер в больнице
27 сентября 2025 09:21ДТП с упавшим с моста автомобилем в Выксе закончилось уголовным делом
27 сентября 2025 08:30Автомобиль с людьми упал с моста в Выксе: один человек погиб
26 сентября 2025 21:06Суд арестовал экс-заммэра Илью Штокмана на два месяца
26 сентября 2025 17:38Мужчина заживо сгорел при пожаре на набережной Федоровского
Происшествия

Роструд проверяет обстоятельства смерти сотрудника ВТБ в Нижнем Новгороде

28 сентября 2025 12:55 Происшествия
Гострудинспекция устанавливает обстоятельства смерти сотрудника ВТБ в Нижнем Новгороде

Государственная инспекция труда в Нижегородской области проводит проверку по факту гибели сотрудника банка ВТБ, скончавшегося во время служебной поездки в Нижний Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, трагедия произошла 26 сентября около 19:00. Директор дирекции по работе с ключевыми корпоративными клиентами Москвы и Московской области Департамента регионального корпоративного бизнеса БАНК ВТБ (ПАО) находился в командировке в Нижнем Новгороде.

После завершения всех запланированных рабочих встреч он отправился на ужин в ресторан вместе с коллегой. Уже на улице мужчине внезапно стало плохо — он потерял сознание.

На место происшествия была вызвана скорая помощь, однако прибывшие медики могли лишь констатировать биологическую смерть.

Инспекторы ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет дана правовая оценка произошедшему.

Ранее сообщалось, что Роструд проверяет обстоятельства избиения воспитательницы в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госинспекция труда
Поделиться:
Новости по теме
26 сентября 2025 15:30Пожарный умер во время профессионального конкурса в Нижегородской области
19 сентября 2025 18:44Нижегородский фельдшер сломала ногу при мытье потолка: начата проверка
18 сентября 2025 19:36Трудинспекция расследует падение рабочего со стройки в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных