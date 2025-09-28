Роструд проверяет обстоятельства смерти сотрудника ВТБ в Нижнем Новгороде Происшествия

Государственная инспекция труда в Нижегородской области проводит проверку по факту гибели сотрудника банка ВТБ, скончавшегося во время служебной поездки в Нижний Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, трагедия произошла 26 сентября около 19:00. Директор дирекции по работе с ключевыми корпоративными клиентами Москвы и Московской области Департамента регионального корпоративного бизнеса БАНК ВТБ (ПАО) находился в командировке в Нижнем Новгороде.

После завершения всех запланированных рабочих встреч он отправился на ужин в ресторан вместе с коллегой. Уже на улице мужчине внезапно стало плохо — он потерял сознание.

На место происшествия была вызвана скорая помощь, однако прибывшие медики могли лишь констатировать биологическую смерть.

Инспекторы ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет дана правовая оценка произошедшему.

