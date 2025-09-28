Нижегородская канатная дорога изменит график на зимний период с 1 октября Общество

Фото: Александр Воложанин

Канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и город Бор, с 1 октября переходит на зимний режим работы. Об этом сообщили представители компании-перевозчика, обслуживающей маршрут.

Согласно новому расписанию, с понедельника по четверг канатная дорога будет работать с 6:45 до 21:00. По пятницам и субботам движение кабинок завершится на час раньше — в 20:00.

По воскресеньям, а также в праздничные дни переправа будет открыта с 9:00 до 22:00.

Кроме того, в расписание включён технический перерыв. Он будет проводиться по понедельникам и четвергам с 10:45 до 13:00 — в это время специалисты будут выполнять регламентные работы.

Ранее сообщалось, что канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, за четыре месяца после обновления перевезла почти 1,5 миллиона человек.