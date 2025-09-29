Нижегородцы смогут сдать ненужную электронику на переработку 5 октября Общество

Жители Нижнего Новгорода смогут сдать ненужную электронику и бытовую технику на переработку. Акция "Электронный сбор" (0+) пройдет в воскресенье, 5 октября. Ее уже в пятнадцатый раз организует команда "Нижний Новгород — экологическая столица".

С 13:00 до 15:00 в разных районах города будут работать пункты приема. Принести технику можно будет на парковки у торговых центров "Седьмое небо", "Небо", "Жар-птица", а также у центрального входа в Автозаводский парк и у администрации Сормовского района.

Принимаются неработающие телефоны, провода, компьютеры, игровые и музыкальные устройства, бытовые приборы, инструменты и даже старые кастрюли и сковородки.

Как подчеркивают организаторы, переработка помогает вернуть в оборот пластмассы и металлы, а также предотвращает загрязнение воздуха, почвы и водоемов опасными веществами.

Напомним, с 1 сентября 2023 года в России начали действовать обновленные правила обращения с отходами электронного и электрического оборудования. Теперь утилизация электроники должна соответствовать установленным нормативам по глубине переработки, а компании, занимающиеся утилизацией, обязаны иметь необходимое оборудование и систему весового контроля.