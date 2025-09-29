Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 сентября 2025 16:47Кабинет здорового долголетия откроется в нижегородской поликлинике №30
29 сентября 2025 16:26Нижегородцы смогут сдать ненужную электронику на переработку 5 октября
29 сентября 2025 15:18Волонтеры Эн+ вместе с подопечными центра помощи детям-инвалидам по зрению посетили музей шоколада
29 сентября 2025 15:13Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки бойцов СВО в Подмосковье
29 сентября 2025 13:36"Т Плюс" повысила надёжность работы Дзержинской ТЭЦ
29 сентября 2025 12:57"Реконструировать, нельзя сносить": экс-мэр Вадим Булавинов о судьбе "Водника"
29 сентября 2025 12:28Запрещенную продукцию из Узбекистана изъяли в нижегородском аэропорту
29 сентября 2025 11:30С Билайном своего мобильного оператора теперь можно создать в моменте через онлайн селф-сервис
29 сентября 2025 11:00Как снизить риск инфаркта и инсульта: советы нижегородского кардиолога
29 сентября 2025 10:08Около 800 тысяч нижегородцев получают страховую пенсию по старости
Общество

Нижегородцы смогут сдать ненужную электронику на переработку 5 октября

29 сентября 2025 16:26 Общество
Нижегородцы смогут сдать ненужную электронику на переработку 5 октября

Жители Нижнего Новгорода смогут сдать ненужную электронику и бытовую технику на переработку. Акция "Электронный сбор" (0+) пройдет в воскресенье, 5 октября. Ее уже в пятнадцатый раз организует команда "Нижний Новгород — экологическая столица".

С 13:00 до 15:00 в разных районах города будут работать пункты приема. Принести технику можно будет на парковки у торговых центров "Седьмое небо", "Небо", "Жар-птица", а также у центрального входа в Автозаводский парк и у администрации Сормовского района.

Принимаются неработающие телефоны, провода, компьютеры, игровые и музыкальные устройства, бытовые приборы, инструменты и даже старые кастрюли и сковородки.

Как подчеркивают организаторы, переработка помогает вернуть в оборот пластмассы и металлы, а также предотвращает загрязнение воздуха, почвы и водоемов опасными веществами.

Напомним, с 1 сентября 2023 года в России начали действовать обновленные правила обращения с отходами электронного и электрического оборудования. Теперь утилизация электроники должна соответствовать установленным нормативам по глубине переработки, а компании, занимающиеся утилизацией, обязаны иметь необходимое оборудование и систему весового контроля.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Техника Экология
Поделиться:
Новости по теме
22 сентября 2025 19:08Еще два мурала на экологическую тему украсили Нижний Новгород
15 сентября 2025 14:40Нижегородцев приглашают сдать макулатуру в рамках акции "БумБатл"
23 апреля 2024 10:16Свыше 3 тонн нерабочей техники сдали нижегородцы в ходе акции "Электронный сбор"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных