Общество

ВТБ рассказал, как надежно защитить свои биометрические данные от мошенников

01 октября 2025 11:25 Общество
ВТБ рассказал, как надежно защитить свои биометрические данные от мошенников

ВТБ предупреждает, что мошенники собирают персональные данные - фотографии и голоса россиян для создания дипфейков. Такие аудио или видеозаписи не способны обойти защиту банковских приложений, поэтому злоумышленники используют их для обмана близких, друзей и коллег потенциальных «жертв».

Как мошенники собирают аудио и видеозаписи:

Звонят людям по видеосвязи и во время общения записывают образ человека, его голос. Под предлогом оплаты услуги или составления заявки требуют подтвердить личность: включить камеру и показать лицо со всех ракурсов, или, глядя в камеру, помахать рукой.

Специалисты ВТБ подчеркивают, что банковские биометрические сервисы устойчивы к дипфейкам, даже если они сделаны на основе собранных данных по таким сценариям. При подтверждении операции в банковском приложении - например, заявки на выдачу кредита - изображение клиента анализируется сложными алгоритмами с применением искусственного интеллекта по более чем 2000 параметров, включая проверку на дипфейки, маски и подставные вместо человека фотографии.

ВТБ предупреждает о простых правилах, которые не позволят мошенникам получить вашу биометрию:

  • Не переходить по сомнительным ссылкам и не давать доступ к камере и микрофону незнакомым и не проверенным сервисам;
  • Не подтверждать личность через видеозвонки или приложения, если вы не инициировали такие действия;
  • Использовать биометрию только в официальных приложениях банков, Госуслуг;
  • Помнить, что никакие государственные службы и компании не звонят клиентам по видеосвязи и не требуют подтверждения личности там.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных