Общество

Минпросвещения продлит и расширит эксперимент с упрощенной формой сдачи ОГЭ

02 октября 2025 14:20 Общество
Минпросвещения продлит и расширит эксперимент с упрощенной формой сдачи ОГЭ

Фото: Александр Воложанин

Минпросвещения России планирует продлить эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ до 2029 года, расширив круг участников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, передаёт телеканал "360".

В апреле текущего года президент России Владимир Путин утвердил изменения в законодательстве, позволяющие школьникам, не планирующим продолжать обучение в 10-м классе, сдавать ОГЭ только по двум предметам. Эти нововведения впервые были опробованы в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Кравцов сообщил, что после анализа результатов эксперимента, который полностью финансировался Москвой, было принято решение о его продлении. Министр подчеркнул, что эксперимент оказался успешным и эффективным, поэтому будет расширено и число его участников.

Напомним, изначально планировалось опробовать новый порядок проведения экзаменов для девятиклассников в пяти регионах - Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также Северной Осетии. Затем список был расширен до 12: в него вошли также Кемеровская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская, Тюменская области, Камчатский и Краснодарский край, Республика Северная Осетия (Алания) и ЯНАО. Но в итоге список пилотных регионов сократили до трёх.

Теги:
Образование Школы Экзамены
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
