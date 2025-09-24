Отопление подключили в каждом втором доме Нижнего Новгорода

Фото:
В Нижнем Новгороде продолжается плановое подключение объектов к отоплению. Как сообщил мэр Юрий Шалабаев, тепло уже подано в каждый второй многоквартирный дом.
По его словам, к вечеру 24 сентября батареи должны стать теплыми в 4 540 МКД. Работы по подключению продолжаются в штатном режиме.
Тем временем тепло поступило в 90% детских садов и школ, а также почти в 60% учреждений дополнительного образования и здравоохранения. Отопление подключили более чем в 40% вузов, колледжей и объектов социальной защиты.
Напомним, отопительный сезон в Нижнем Новгороде стартовал 23 сентября. С этого же дня в столице Приволжья заработала горячая линия по вопросам теплоснабжения.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+