Отопление подключили в каждом втором доме Нижнего Новгорода Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде продолжается плановое подключение объектов к отоплению. Как сообщил мэр Юрий Шалабаев, тепло уже подано в каждый второй многоквартирный дом.

По его словам, к вечеру 24 сентября батареи должны стать теплыми в 4 540 МКД. Работы по подключению продолжаются в штатном режиме.

Тем временем тепло поступило в 90% детских садов и школ, а также почти в 60% учреждений дополнительного образования и здравоохранения. Отопление подключили более чем в 40% вузов, колледжей и объектов социальной защиты.

Напомним, отопительный сезон в Нижнем Новгороде стартовал 23 сентября. С этого же дня в столице Приволжья заработала горячая линия по вопросам теплоснабжения.