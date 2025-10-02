Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Общество

Выставка артефактов времен ВОВ открылась в Нижнем Новгороде

02 октября 2025 17:18 Общество
Выставка артефактов времен ВОВ открылась в Нижнем Новгороде

Фото: Егор Емельянов

В стенах Нижегородского кремля открылась выставка, на которой представлены уникальные находки поисковых отрядов, действующих в Приволжском федеральном округе (0+). Как сообщает "НТА-Приволжье", экспозиция включает в себя предметы, обнаруженные во время полевых выходов в местах боевых действий времён Великой Отечественной войны.

Молодые участники поисковых движений представили каски, армейские фляги, ручные гранаты, компасы, а также необычные шахматы, изготовленные из гильз. Эти артефакты стали частью масштабной экспозиции, собравшей материалы со всех регионов ПФО.

Особое внимание привлек стенд, оформленный нижегородскими поисковиками. Он включал каски и сапёрные лопаты, найденные в деревне Рамушки Новгородской области. По словам самих участников, именно там удалось обнаружить больше всего артефактов, поскольку территория Нижегородской области в годы войны подвергалась меньшему разрушению.

Выставку посетил заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев. Он отметил, что интерес молодёжи к исторической памяти заметно вырос — число участников поисковых отрядов увеличилось с пяти до более чем 11 тысяч человек.

По его словам, поисковая работа не ограничивается только экспедициями. Многие участники создают музеи, исследуют судьбы погибших солдат и помогают семьям найти информацию о пропавших родственниках.

"Это не просто сохранение истории — это восстановление имён героев, это личная и общественная память", — подчеркнул Машковцев.

Ранее сообщалось, что в Дальнем Константинове открылась передвижная выставка "Герои тыла. Страницы памяти" (12+).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

