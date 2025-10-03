Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
03 октября 2025 17:12Пьяный мужчина с винтовкой напугал прохожих в Нижнем Новгороде
03 октября 2025 16:50Торговцев энергетиками начали штрафовать в Нижнем Новгороде
03 октября 2025 15:39Аферисты снова звонят нижегородцам от имени налоговой
03 октября 2025 13:40Суд рассмотрит просьбу экс-главы Нижнего Новгорода Сорокина об УДО
03 октября 2025 12:00Два человека погибли на нижегородских дорогах за один день
03 октября 2025 11:27Мошенники заставили нижегородца украсть 3 млн рублей у деда
03 октября 2025 10:45ФСБ показала кадры задержания нижегородца, присягнувшего ИГ*
03 октября 2025 09:37Условный срок получила экс-директор нижегородской кадетской школы
02 октября 2025 19:00Избиение собак юным нижегородцем закончилось полицейской проверкой
02 октября 2025 17:08Мужчина получил тяжелые ожоги на пожаре в Сормове
Происшествия

Два человека погибли на нижегородских дорогах за один день

03 октября 2025 12:00 Происшествия
Два человека погибли на нижегородских дорогах за один день

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Два ДТП с погибшими произошло в Нижегородской области накануне, 2 октября. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГАИ. 

В 18:40 на 532 км трассы М-12 "Восток" в Сергачском районе водитель Kia не выбрал безопасную дистанцию и врезался в "Газель". Водитель грузовика скончался на месте. Водителю и пассажирам иномарки потребовалась медпомощь. 

В 18:53 на 9 км подъезда к Выксе от трассы Владимир – Муром – Арзамас водитель Nissan сбил пешехода, который двигался по нерегулируемому переходу. Затем на пострадавшего наехал ВАЗ 21074, следовавший во встречном направлении. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что жуткое ДТП с погибшим в Сарове обернулось уголовным делом.  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГИБДД ДТП Смертность
Поделиться:
Новости по теме
29 сентября 2025 11:49Девять человек погибли на нижегородских дорогах за неделю
29 сентября 2025 10:26Бастрыкин обратил внимание на дело о гибели мужчины в Нижегородской области
28 сентября 2025 14:47Появилось видео массового ДТП на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных