Два человека погибли на нижегородских дорогах за один день Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Два ДТП с погибшими произошло в Нижегородской области накануне, 2 октября. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.

В 18:40 на 532 км трассы М-12 "Восток" в Сергачском районе водитель Kia не выбрал безопасную дистанцию и врезался в "Газель". Водитель грузовика скончался на месте. Водителю и пассажирам иномарки потребовалась медпомощь.

В 18:53 на 9 км подъезда к Выксе от трассы Владимир – Муром – Арзамас водитель Nissan сбил пешехода, который двигался по нерегулируемому переходу. Затем на пострадавшего наехал ВАЗ 21074, следовавший во встречном направлении. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.

