Карантин по ОРВИ частично введен в 10 школах и 38 детсадах Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

С 22 по 28 сентября 2025 года в Нижегородской области зарегистрировано более 19 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Этот показатель остается ниже среднемноголетнего уровня, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В ходе еженедельного мониторинга за возбудителями инфекций обследовано около 18 тысяч человек. По данным специалистов, в структуре циркулирующих вирусов преобладают риновирусы и вирусы парагриппа. Также фиксируются случаи заражения аденовирусами, бокавирусами, респираторно-синцитиальными вирусами, метапневмовирусами и микоплазмой.

На 2 октября 2025 года частично приостановлены занятия в 12 классах десяти школ, а также в 47 группах 38 дошкольных образовательных учреждений.

Эпидемиологи напоминают жителям региона о необходимости соблюдать профилактические меры. Специалисты отмечают, что регулярное мытье рук с мылом или обработка антисептиками, отказ от прикосновений к лицу и ограничение контактов с заболевшими помогают снизить риск заражения.

Также важно соблюдать социальную дистанцию в местах массового пребывания людей, вести ЗОЖ и при первых признаках недомогания оставаться дома и обращаться за медицинской помощью. Кроме того, особое внимание рекомендуется уделять вакцинации против гриппа, которая остается одним из наиболее эффективных способов профилактики.

Напомним, что неделей ранее на карантин по ОРВИ были закрыты пять нижегородских школ.

Сообщалось также, что НОКБ имени Семашко ввела масочный режим и ограничила посещение больных.