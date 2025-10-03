Никитин и Дорофеевский посетили новый образовательный кластер ж/д транспорта

Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
03 октября 2025 12:16 Общество
Никитин и Дорофеевский посетили новый образовательный кластер в сфере ж/д транспорта

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский ознакомились с работой нового образовательно-производственного кластера, созданного на базе Нижегородского института путей сообщения (НИПС) — филиала Приволжского государственного университета. Кластер начал функционировать в текущем учебном году в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". Визит состоялся 2 октября, в день празднования 85-летия системы среднего профессионального образования.

Для реализации проекта НИПС получил федеральную субсидию на модернизацию материально-технической базы совместно с опорным предприятием — ОАО "РЖД". Общий объем финансирования составил 140 млн рублей, в том числе за счет федерального и регионального бюджетов, а также средств компании.

Глеб Никитин отметил, что в регионе уже создано 16 образовательных кластеров в рамках "Профессионалитета", а в следующем году планируется запуск еще трех. По его словам, 19 кластеров — это один из лучших показателей в стране. Губернатор подчеркнул, что благодаря проекту удается выстраивать прямой диалог с работодателями и четко понимать, какие специальности востребованы. Это позволяет реформировать систему среднего профессионального образования и сосредоточиться на самых актуальных направлениях подготовки. Никитин выразил уверенность, что будущее за системой СПО.

Сергей Дорофеевский подчеркнул значение нового кластера для отрасли. По его словам, наличие сильной кадровой базы определяет развитие железнодорожного транспорта, внедрение современных технологий и стабильную работу всей системы. Благодаря обновленным условиям студенты получают возможность учиться на современном оборудовании. В их распоряжении появились тренажерные комплексы "Ласточка" и "Ермак", а также обновленный полноразмерный железнодорожный макет. Его капитальное обновление включало замену шпал, опор, освещения и элементов инфраструктуры. Руководитель Горьковской железной дороги назвал создание центра инвестицией в будущее.

В 2025 году в Нижегородском техникуме железнодорожного транспорта, который входит в состав НИПС, завершен капитальный ремонт корпуса 1965 года постройки. Учебное здание оснастили современным оборудованием, соответствующим требованиям отрасли XXI века.

Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков отметил, что федеральная программа позволяет колледжам и техникумам становиться современными и конкурентоспособными учреждениями. Особенность "Профессионалитета" — тесное сотрудничество с предприятиями, когда учебные программы формируются совместно с работодателями. По словам министра, это гарантирует, что выпускники будут обладать всеми необходимыми практическими навыками и смогут без проблем переходить от учебы к работе.

Сегодня в техникуме уже учатся 400 студентов по обновленным образовательным программам: "Автоматика и телемеханика на транспорте", "Организация перевозок и управление на транспорте", "Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство", "Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог" и "Электроснабжение".

Директор НИПС Наталья Маланичева отметила, что проект помогает работодателям четко понимать, какие знания и умения получают студенты. В дальнейшем это позволит совместно развивать производственные процессы и расширять перечень компетенций, осваиваемых учащимися. К 2027 году планируется довести число студентов техникума до 800 человек в год.

В настоящее время в Нижегородской области действует 16 кластеров "Профессионалитета" в разных сферах, из них шесть начали работу в 2025 году. 

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин проверил работу трех нижегородских техникумов. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

