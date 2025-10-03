Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Общество

Глеб Никитин проверил работу трех нижегородских техникумов

03 октября 2025 11:15 Общество
Глеб Никитин проверил работу трех нижегородских техникумов

Фото: Александр Воложанин

2 октября, в День 85-летия системы среднего профессионального образования, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил учебные площадки сразу в трех муниципалитетах. Он побывал в Перевозском строительном колледже (Перевозский округ) и Нижегородском радиотехническом колледже (Нижний Новгород), где уже действуют образовательно-производственные кластеры федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Кроме того, глава региона оценил Ардатовский аграрный техникум (Ардатовский округ), где профильный кластер планируется открыть в следующем году, сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

По словам губернатора, впечатление от системы СПО в регионе "самое сильное" — и по атмосфере, и по вовлеченности студентов. Он отметил, что по уровню организации и содержанию многие направления не уступают лучшим практикам высшей школы.

"Ряд специальностей в наших колледжах сегодня исключительно востребованы, их можно назвать элитными. Да, искусственный интеллект уже сопоставим с навыками айтишников в некоторых задачах, но он не заменит печника или сварщика", — подчеркнул Глеб Никитин. Он также поздравил учащихся и педагогов с профессиональным праздником.

В Перевозском строительном колледже обучается свыше двух тысяч человек по более чем 30 программам. Губернатору показали современные мастерские, созданные благодаря "Профессионалитету". Студенты продемонстрировали практические навыки в зонах по арматурным и бетонным работам, а также представили технику, на которой осваивают профессии. Так, будущие специалисты среднего звена тренируются управлять экскаватором на современном тренажере на отечественном ПО. На базе колледжа есть собственный асфальтоукладчик и компактный асфальтобетонный завод производительностью до шести тонн в час.

Во время обхода образовательного центра губернатор пообщался с геодезистами, архитекторами, сварщиками. Среди участников встречи был выпускник, который в 2019 году, будучи студентом, уже показывал колледж главе региона, а сейчас преподает здесь.

"Вижу, как на самом современном оборудовании обучают сварщиков с использованием 3D-моделирования, а печники сначала прорабатывают проекты кладки. Я приезжал сюда в 2019 году и сегодня увидел, насколько преобразилось учреждение. Это реально суперсовременный техникум, хотя расположен он в муниципалитете вдали от областного центра", — отметил Глеб Никитин.

В Нижегородском радиотехническом колледже учатся более 1600 студентов. В рамках "Профессионалитета" здесь сформированы шесть рабочих зон. Подготовка ведется по востребованным специальностям и профессиям: "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств", "Разработка электронных устройств и систем", "Радиоэлектронные приборные устройства" и др. Мастерские выстроены по принципу полного цикла — от разработки до готового изделия: студенты выполняют все этапы, начиная с компьютерного моделирования и заканчивая выпуском продукта.

Губернатору показали, как обучающиеся проектируют электронные устройства, создают 3D-модели и изучают параметры компонентов. Зона поверхностного монтажа оснащена тем же оборудованием, что и на предприятиях-партнерах кластера. Благодаря этому выпускникам легче адаптироваться на производстве, а время входа в должность сокращается.

В Ардатовском аграрном техникуме получают образование более 550 студентов. Учреждение в 2025 году стало победителем конкурса на предоставление федеральной субсидии для создания кластеров среднего профессионального образования. На средства гранта в 2026 году планируется отремонтировать и оснастить новейшим оборудованием 10 лабораторий по направлениям: агрономия, зоотехния, экономика и бухгалтерский учет, технология продуктов питания из растительного сырья, эксплуатация сельскохозяйственных машин. Также намечены закупки программного обеспечения и учебной литературы. Глеб Никитин оценил текущее состояние материально-технической базы и ознакомился с планом модернизации.

В регионе работают 73 профессиональные образовательные организации. На базе 16 из них уже созданы кластеры "Профессионалитета", из них шесть — в 2025 году. Кроме того, в Нижегородской области ведется создание федерального технопарка профессионального образования на базе имущественного комплекса "Нижполиграф". Технопарк станет центром повышения квалификации педагогов СПО и преподавателей общеобразовательных и специальных дисциплин колледжей для ускоренного преподавания без потери качества, региональной площадкой апробации новых технологий подготовки кадров в связке с предприятиями реального сектора, а также центром сборки, анализа и тиражирования успешных практик системы СПО.

Напомним, 21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин поручил существенно расширить проект "Профессионалитет". Он подчеркнул важность прихода в колледжи наставников с реальным производственным опытом и поставил задачу за ближайшие пять лет подготовить около миллиона специалистов рабочих профессий для ключевых отраслей: электронной промышленности, робототехники, машиностроения, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и ОПК, строительства, транспорта, атомной и других сфер, обеспечивающих безопасность, суверенитет и конкурентоспособность страны. 

Новый нацпроект "Молодежь и дети" включает девять федеральных проектов и программ: "Россия – страна возможностей", "Мы вместе", "Россия в мире", "Все лучшее детям", "Ведущие школы", "Педагоги и наставники", "Создание сети современных кампусов", "Университеты для поколения лидеров" и "Профессионалитет".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Глеб Никитин Образование Ссузы
